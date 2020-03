Présidentielle de novembre aux États-Unis : Trump vs Biden ou le choc des «anciens»

Le président américain Donald Trump a franchi mardi dernier le cap de délégués nécessaires pour être désigné vainqueur des primaires républicaines, une formalité dans sa campagne de réélection. «Félicitations à Donald Trump, qui est le candidat désigné des Républicains pour la présidentielle», a tweeté Ronna McDaniel, qui préside le parti. «Son Etat de Floride vient juste de lui donner les délégués dont il avait besoin», a-t-elle poursuivi. «Notre parti est uni, nos militants sont plein d'énergie et nous sommes prêts pour quatre ans de plus». Aux Etats-Unis, l'investiture des présidents sortants par leur parti passe par des primaires. Donald Trump, qui briguera un second mandat le 3 novembre, n'a jamais été menacé, même si trois anciens élus s'étaient lancés dans la course. Après deux abandons, il ne restait qu'un rival, l'ancien gouverneur du Massachusetts Bill Weld, qui n'a récolté que des scores marginaux. En raison de l'absence de concurrence, certains Etats avaient même renoncé à organiser les primaires républicaines. Face à lui, le 45e président des Etats-Unis retrouvera son ennemi juré, Joe Biden. Celui-ci, et après trois nouvelles victoires contre son rival Bernie Sanders dans les primaires démocrates, est pratiquement assuré de défier Donald Trump en novembre dans la course à la Maison Blanche. L'ancien vice-président américain après un début tonitruant a su renverser la tendance en sa faveur et paraitre le candidat idéal pour battre l'actuel locataire de la Maison Blanche. Son avance semble désormais insurmontable en vue de l'investiture démocrate pour la présidentielle du 3 novembre. Mais peu importe le vainqueur de ce Rendez-vous, les Américains éliront en novembre 2020 le plus vieux président de leur histoire. Cette question de l'âge a été un des débats centraux de la course à l’investiture démocrate. Cet aspect fait les choux gras de certains sites qui résument la prochaine empoignade entre le bon vieux monsieur souffrant d’Alzheimer contre le méchant vieux dément... Ce qui parait qu'une simple boutade traduit au fond une réalité bien inquiétante. Les meneurs républicains et démocrates sont aussi âgés que les candidats à la présidentielle et six des neuf juges de la Cour suprême ont plus de 65 ans. Pour l’instant, les électeurs doivent s’en remettre à de très brèves déclarations des médecins personnels des septuagénaires. Selon ces déclarations, Donald Trump et Joe Biden jouissent d’un état de santé qui leur permet d’assumer les lourdes tâches de la présidence. Pour rappel à la fin de son second mandat, Trump aurait 78 ans et Biden 82 ans.

M. T.