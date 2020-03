Journée mondiale du recyclage : Une aubaine pour valoriser les déchets

Il est source de création de richesse, pas seulement en termes d'emploi, mais également pour le PIB, par la plus-value générée par ce genre d'activité.

Aujourd'hui, nombreux sont les pays qui ont compris l'importance de ce créneau et se sont lancés dans ce type d'investissement, transformé carrément en industrie à part entière, dépassant même certains secteurs vitaux et stratégiques. Néanmoins, cette question demeure, chez-nous, à une réflexion au stade embryonnaire, aussi bien pour le simple citoyen que pour les pouvoirs publics. Même si un effort est constaté ces derniers temps. L’expérience de ces bacs, destinés au tri sélectif, est là pour témoigner de l’absence de cette culture en Algérie, du moins au niveau des ménages qui sont loin d’adhérer à ces initiatives, vite effacées par l’incivisme et le manque d’éducation environnementale. Le constat est plus que décevant. Une anarchie indescriptible agresse, tous les jours que Dieu fait, à la fois le regard et l’esprit. Les couleurs et les écriteaux pour orienter les gens, ou plutôt les réconcilier avec le bon sens et le geste écologique, sont tout simplement piétinés. Et les campagnes et opérations de sensibilisation à l’importance du tri sélectif, systématique sous d’autres cieux, n’ont pour l’heure aucune portée. Malheureusement, le citoyen n’a pas encore compris tout l’intérêt de la revalorisation des déchets à travers une seconde réutilisation ou pour lutter contre une pollution, à même de menacer sérieusement les ressources naturelles et la santé publique. L’Algérien est parmi les gros producteur de déchets ménagers, mais se préoccupe peu du sort de ces derniers ou de leur impact sur la qualité et le cadre de vie, du devenir des écosystèmes et l’altération des nappes d’eau qui peuvent conduire à une crise sans précédent.

Selon une étude, élaborée par le ministère de l’environnement, un volume de 34 millions de tonnes de déchets, par an, est produit en Algérie, dont 13 millions de tonnes pour déchets ménagers et assimilés. Il faut savoir aussi que plus de 800 g de détritus sont générés par citoyen quotidiennement, alors que le recyclage reste limité au plastique, ne dépassant point un taux de 8%.

Cette réalité impose, aujourd’hui, l’option du recyclage, à travers des investissements lourds et conséquents pour rentabiliser cette industrie à même de drainer des revenus colossaux, estimés par les spécialistes à près de 45 milliards de dinars par an. Il existe, certes, des entreprises qui ont vu le jour pour se spécialiser dans ce créneau. Néanmoins, leur nombre demeure limité par rapport aux potentialités qui existent.

Samia D.