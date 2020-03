Pandémie : Informer pour freiner le mal

Le virus Corona mobilise de plus en plus de personnes et d’organismes autour de la question de la lutte contre une «épidémie» qui se montre, jusqu’à présent, résistante et coriace, avec plus de 7.000 décès dans le monde et six en Algérie. En effet, ce ne sont pas seulement les structures sanitaires et les responsables du secteur qui se lancent dans une course contre-la-montre pour juguler ce fléau à travers des mesures de suivi et de prise en charge des cas suspects, mais il y a aussi d’autres entités à caractère économique impliquées dans cette démarche. C’est le cas de l’opérateur téléphonique Djezzy qui bat le rappel, à sa manière, pour faire face au Covid- 19. L’entreprise citoyenne, en fait, se déploie pour la bonne cause, avec l’option du gratuit, assuré, vers le numéro vert «3030», lancé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, à la faveur de son plan d’action, adopté dans le cadre de la sensibilisation de la population et des dispositions préventives.

Cette dernière, présente sur le terrain, avec sa participation à plusieurs évènements majeurs en rapport avec la santé, l’environnement et autres thématiques en rapport direct ou indirect avec le citoyen, consciente du rôle de l’information et de la vulgarisation, comme seul et unique rempart pour booster l’immunité et, donc, lutter contre le virus mortel, va plus loin en adressant des millions de messages à ses abonnés pour éviter la contamination.

Aujourd’hui, à l’heure de l’augmentation du nombre des victimes du Covid-19 dans le monde, l’Algérie n’est et ne sera certainement pas épargnée. tout le monde est appelé à s’associer à ce genre d’initiatives pour dresser un bouclier contre l’épidémie qui sème la panique partout dans le monde. Le nombre de victimes est là pour renvoyer à l’importance de miser sur l’éducation et la communication afin d’expliquer d’éventuels risques périlleux se déclinant par des gestes ou encore des comportements simples, néanmoins salutaires pour le citoyen et plus particulièrement pour les malades chroniques et le 3e âge. La technologie, domptée pour semer à tout vent des remèdes, est à même, de nos jours, d’être un support à portée de main pour prendre les précautions qui s’imposent afin de rester en bonne santé et échapper à la pandémie. Après tout, ne dit-on pas qu’un homme averti en vaut deux ?

S. D.