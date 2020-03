Courtoisie au volant : RESPECT DU CODE ET DES USAGERS

En fait, si, dans tous les pays du monde, on n'est pas près de lâcher du lest sur cette question fondamentale et décisive qui prend, très souvent, la forme de comportements défendus bec et ongles sur le terrain par les conducteurs, ce n'est certainement pas le cas chez nous, où cette problématique n'a jamais été à l'ordre du jour pour nos automobilistes, lesquels affichent, au grand jour, qu'ils ont d'autres chats à fouetter plutôt que de se préoccuper de ce genre de «futilités».

En effet, pour beaucoup, il s'agit bien de banalités, d'étrangetés, choquantes même, frisant le ridicule. Se mettre derrière le volant répond à autre chose que la rigueur, la discipline ou encore la loi relative à la sécurité routière. Cette dernière est, d'ailleurs, tous les jours tournée en dérision par des chauffards, multipliant les fautes gravissimes, pour ne pas dire impardonnables. En Algérie, conduire, c'est l'art d'improviser sur la route, seul hic, cela se fait au détriment du bon sens. Le respect du code de la route, quant à lui, est une autre paire de manches. Ce n'est pas étonnant que nos routes deviennent des coupe-gorges. Les accidents de la circulation font quotidiennement de nombreuses victimes, jeunes et moins jeunes.

Les statistiques sont là pour confirmer que nos routes sont meurtrières. En effet, il ne se passe pas un jour sans que nous entendions ou voyions des personnes qui périssent. Nous sommes même incorrigibles dans ce domaine. L’Algérie est classée parmi les pays «leaders» malheureusement. C'est une réalité, la route est barbacane et archère. Les bilans des services de sécurité et de la protection civile ne laissent aucun doute sur l'ampleur de ce fléau qui semble échapper à tout contrôle et toutes les dispositions prises par les pouvoirs publics avec un parc automobile qui s'est développé, ces dernières années, pour dépasser les 6 millions de véhicules.

Aujourd’hui, les Algériens ne meurent pas de vieillesse, mais d’accidents qui frappent fort.

En l’espace de deux jours, la protection civile a enregistré 10 sinistres routiers, ayant entrainé 9 décès et 22 blessés.

Les services de la sûreté nationale avaient enregistré, faut-il le rappeler, durant l’année 2019, 800 accidents causant 49 morts et 943 blessés. Bien entendu, le facteur humain reste parmi les premières causes de l’hécatombe. Au moment où on parle de discipline, de courtoisie —on vient de célébrer la journée mondiale de la courtoisie au volant il y a quelques jours— chez nous, les conducteurs continuent à piétiner les textes et les règles de bonne conduite une fois sur la route où les dépassements dangereux et mortels sont légion. L’égoïsme, d’une part, et l’incivisme routier, de l’autre, devenus tous les deux monnaie courante pour beaucoup d’automobilistes, sont à l’origine de la prolifération de ce phénomène inquiétant lequel renvoie pourtant à une révision impérative de la législation et un durcissement des sanctions et des peines à l’encontre des contrevenants pour mettre un terme à la cacophonie sur nos routes, difficile d’ailleurs à passer inaperçue. Un bon conducteur, c’est loin d’être une affaire d’accélérateur et de vitesse, mais c’est une question de respect du code de la route, seule voie pour éviter l’hécatombe.

S. D.