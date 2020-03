Ministère de la Santé : un nouveau décès

Un nouveau cas de décès du coronavirus (COVID-19) a été enregistré en Algérie portant le nombre de décès à cinq, a annoncé hier le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué. «Le ministère de la Santé a notifié ce jour, mardi 17 mars 2020, un nouveau décès du coronavirus (COVID-19), un homme âgé de 50 ans souffrant de maladie chronique, dans la wilaya de Blida qui était en contact avec le premier cas, pour atteindre un total de cinq décès sur un total de 60 cas confirmés», précise le communiqué. Le ministère de la Santé a rappelé les citoyens au «strict respect des mesures préventives, notamment, se laver les mains à l'eau et au savon liquide, ou par friction avec solution hydro-alcoolique. Et en cas de toux ou d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir en papier à usage unique, s'en débarrasser immédiatement après l'utilisation et se laver les mains. Pour plus d'informations le ministère invite à consulter son site web : www.santé.gov.dz.