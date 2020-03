Commission de la Fatwa : Suspension de la prière du vendredi et de la prière collective

La commission de la Fatwa a souligné hier qu'il était devenu impératif d'un point de vue religieux de recourir à la suspension de la prière hebdomadaire du vendredi et à la fermeture des mosquées et des lieux de culte à travers l'ensemble du pays, pour éviter la propagation du coronavirus.

Cette mesure intervient à la lumière des développements préoccupants de la propagation du virus, et «en vue d'éviter à notre pays d'atteindre le degré de propagation de la pandémie enregistré dans d'autres pays» et sa prolifération rapide qui a isolé des pays en entier et fait des centaines de victimes. La mesure vient également pour «accompagner les mesures fermes prises par l'Etat», en coordination avec les médecins et les spécialistes et découle du souci de préserver la vie des citoyens et citoyennes, précise-t-on de même source.

La commission de la Fatwa a également insisté sur la nécessité à ce que «tout un chacun observe les mesures et dispositions indispensables» à cette démarche.

La même source a expliqué que les «ouléma de la charia ont démontré, en application des textes du Saint Coran, de la tradition du prophète (QSSSL) et des règles et finalités (Maqassid) de la Charia, que la prière collective est une finalité surérogatoire et que la préservation de la vie humaine est une finalité impérative», conclut le communiqué.