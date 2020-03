Commentaire : Ne pas céder à la psychose

Les Algériens semblent avoir pris la juste mesure de la gravité du coronavirus et de la situation sanitaire qui en découle. Et c’est tant mieux. L’inconscience dont avaient fait preuve certains d’entre-nous aux premiers jours de l’apparition du virus relève d’une irresponsabilité inadmissible en pareilles circonstances. Et pour cause, alors que le coronavirus, ou Covid-19, a été qualifié, par l’Organisation mondiale de la santé, de pandémie et que le nombre de cas augmente de jour en jour en Algérie (60 sont confirmés) et que la propagation du virus s’étend pour toucher de nouvelles wilayas, il aurait été suicidaire de continuer à négliger la gravité du virus. Et ce d’autant que de nombreux experts affirment qu’en cas de large propagation du Covid-19, le pays se trouverait forcément dépassé et les structures sanitaires débordées. Mais quel pays ne le serait pas ? Il faut avoir le courage et la lucidité de connaître qu’aucun pays, et encore moins le nôtre, n’est préparé à faire face à une épidémie d’une grande envergure. Il faut aussi tenir un discours de vérité et informer le citoyen de l’évolution de la situation. S’il faut avoir à l’esprit que la négligence tue, il faut aussi être conscient qu’un citoyen bien informé est un citoyen protégé. Aussi la décision de la commission

de la Fatwa de suspendre la prière hebdomadaire du vendredi et de la prière collective à travers l’ensemble du pays est à saluer. C’est une mesure sage et qui ne peut qu’aller dans le sens de la stratégie suivie par les autorités du pays qui, par la prise de mesures fermes, tentent d’éviter d’atteindre une degré de propagation

qui mettra la population en danger. D’autant qu’hier un nouveau cas de décès a été enregistré, portant le nombre de décès à cinq. L’homme, selon le ministère

de la Santé, était en contact avec le premier cas recensé à Blida. L’appel des acteurs du Hirak à la suspension

des marches est un autre signe quant à cette prise de conscience, seule arme pour juguler le virus, qui est aujourd’hui de mise. Cependant, il ne faut pas que cette situation d’une gravité exceptionnelle, soit aussi prétexte pour verser dans la psychose. Et ce à plus forte raison que, pour aussi sérieuse qu’elle puisse être, la situation n’a pas encore atteint le point de non-retour.

La propagation du virus n’a pas ainsi atteint le stade auquel sont confrontées l’Italie, l’Espagne ou la France

à titre d’exemple, pays qui ont été obligés de recourir

à la mesure du confinement pour briser la chaîne de la transmission du virus. Si tous les Algériens conscients désormais des risques encourus s’astreignent à la discipline que cette situation sanitaire nouvelle impose et nécessite, c'est-à-dire le strict respect des mesures préventives, notamment, se laver les mains à l'eau

et au savon liquide, ou par friction avec une solution hydro-alcoolique, et en cas de toux ou d'éternuement,

se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir en papier à usage unique, s'en débarrasser immédiatement après l'utilisation et se laver les mains,

il est permis d’espérer de voir l’épidémie circonscrite

et ensuite éradiquée. En Chine, le virus qui a été détecté pour la première fois en décembre dans la ville de Wuhan est «pratiquement jugulé», selon les autorités. Pour preuve, 21 nouveaux cas, dont un seul d’origine local, ont été signalés, hier, ce qui est ainsi loin du millier de nouvelles contaminations quotidiennes dénombrées en février.

N. Kerraz