Sûreté nationale : Démantèlement d'un réseau criminel

Les services de Sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beida (Alger) ont réussi a démanteler un réseau criminel spécialisé dans la falsification de la monnaie nationale et étrangère et arrêté deux individus, outre la saisie d'argent liquide en faux billets, a indiqué un communiqué des ces services.

"Suite à des investigations et à la perquisition du domicile des deux suspects, il a été procédé à la saisie de deux micro-ordinateurs, une imprimante numérique, de l'argent liquide d'un montant de 66 millions de centimes en faux billets, de 16.000 euros et de 800 USD", note le communiqué.

"Après finalisation des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la République territorialement compétent", conclut le communiqué.