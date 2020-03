Coronavirus : Le point sur la pandémie dans le monde

Le point de situation de la propagation du COVID-19 dans le monde, mardi soir: La France, après l'Italie et l'Espagne, entame un confinement général, seuls les déplacements "absolument nécessaires" étant autorisés pour au moins 15 jours.

En Allemagne, la population est appelée à "rester à la maison" et renoncer aux vacances. En Grande-Bretagne, elle doit éviter tout "contact social". En Grèce, les autorités prennent des mesures de confinement dans les camps de migrants. Athènes impose, comme l'Italie, une période de confinement de 14 jours à tous les voyageurs arrivant sur son territoire. L'Ukraine a, quant à elle, fermé ses espaces publics. La chancelière allemande Angela Merkel annonce que les pays membres de l'UE sont "tous d'accord pour imposer pendant 30 jours une interdiction" d'entrée dans l'Union, "avec quelques exceptions" mineures. Le Canada ferme ses frontières aux étrangers à l'exception des Américains, le Chili ses frontières terrestres, maritimes et aériennes, la Colombie aussi.

Par ailleurs, la Suisse, l'Arménie, la Moldavie et le Kazakhstan ainsi que deux régions d'Ukraine déclarent l'état d'urgence. Mêmes mesures pour les deux plus grandes villes du Brésil, Rio et Sao Paulo.

La Bosnie décrète l'état de catastrophe, permettant de déployer l'armée pour construire des camps de quarantaine. Le nouveau coronavirus a fait au moins 7.842 morts dans le monde, et plus de 191.000 cas d'infection ont été dénombrés depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles à 19H00 GMT. La Chine dénombre 80.881 cas (3.226 décès et 68.869 guérisons). Suivent l'Italie avec 2.503 morts pour 31.506 cas, l'Iran avec 988 morts (16.169 cas), l'Espagne avec 491 morts (11.178 cas) et la France avec 175 décès comptabilisés (7.730 cas).