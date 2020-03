 Clôture du procès Hamel : Le verdict sera rendu le 1er Avril prochain

Le verdict du procès de l’ancien DGSN, le général major en retraite, Abdelghani Hamel sera rendu le 1er avril prochain par le tribunal de Sidi M’Hamed, a indiqué la présidente de l’audience, au terme du procès qui a duré cinq jours.

L’ancien chef de la police s’est effondré et n’a pas retenu ses larmes lors des plaidoiries de ses avocats ainsi que ses enfants et son épouse devenue dépressive suite à la mise en détention de son mari et de tous ses enfants, selon les avocats de la défense.

La défense a plaidé non coupable pour ses clients. Les avocats ont relevé les vices de procédure lors de l’enquête préliminaire, notamment les investigations entamées par la section de recherches de la GN d’Alger «sans autorisation du Parquet et absence de plainte ».

L’avocate de l’ancien wali de Tlemcen, Zoubir Beneebane, a affirmé qu’il traité le dossier du fils de Hamel «dans le respect de la loi» comme tous les investisseurs. Me Fatma-Zohra Chenaif s’est emportée : «Dans ce cas, on va poursuivre tous les cadres de l’Etat, notamment dans les dossiers de concessions des domaines. Arrêtez de politiser les dossiers». La défense de l’ancien wali de Tipasa, Moussa Ghelai, a accusé, dans sa plaidoirie, l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh en détention provisoire et son épouse, qui occupait le poste de présidente de la Cour de Tipasa ainsi que l’ancien commandant de la GN. «Mon client n’a fait qu’exécuter les instructions du ministre de l’intérieur. Est-ce qu’il pouvait refuser ?». Les avocats de Hamel ont mis en avant son parcours professionnel notamment en tant que commandant des Gardes-frontières et affirmé qu’il est victime d’une guerre de clans notamment par l’ancien commandant de la GN et l’ancien ministre de la Justice, qui étaient au service de «Issaba». Le premier se trouve aujourd’hui à l’étranger et l’autre en prison. Les avocats sont revenus sur sa déclaration publique sur la corruption. «Elle est à l’origine de son arrestation, une heure après cette déclaration et il a été poursuivi avec sa famille», a lancé l’un de ses avocats. Un autre a précisé au tribunal que «la DGSN sous Hamel avait lancé une enquête sur un dossier sensible et lourd mais l’enquête a été confiée par la suite à la GN. Cela a été son tort parce qu’il a touché à des «têtes». Les membres de la défense de l’ancien DGSN ont évoqué son statut d’officier supérieur de la GN : «Pourquoi, il n’a pas été poursuivi comme d’autres responsables militaires par le tribunal militaire ?», s’est interrogé Me Hocine Chiat, un de ses avocats : «Les militaires ne déclarent pas leur patrimoine alors que mon client est poursuivi pour non déclaration de ses biens». Me Bitam a lui aussi contesté l’enquête préliminaire menée par la GN, relevant qu’il a été procédé au recensement des biens de la famille Hamel en 24h, plaidant pour une expertise. L’avocat a soutenu que «ce procès doit être enseigné dans les universités» .

Neila Benrahal