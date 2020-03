Partis politiques : Respecter les mesures de prévention

Des partis politiques ont exhorté les Algériens à respecter les mesures prises par les autorités publiques pour enrayer la progression du nouveau coronavirus, appelant le Hirak populaire à se conformer aux recommandations des spécialistes de la santé et du secteur médical.

Le Front des forces socialistes (FFS) a appelé, en effet, «au civisme et au respect des mesures de prévention face à la propagation du coronavirus», pour «préserver la santé des personnes fragiles lors des regroupements de masse».

Le FFS «ajoute sa voix à tous ceux qui appellent au sens élevé des responsabilités du mouvement populaire» afin de «préserver la santé du peuple algérien menacée lors des regroupements de masse par la contagion du coronavirus», a indiqué le parti dans un communiqué signé par son Premier secrétaire national, Hakim Belahcel.

Le FFS a estimé, à ce titre, que «seul le civisme populaire et les mesures de prévention parviendront à barrer la route à l'irréparable», relevant que les pouvoirs publics «sont dans l'obligation de réunir le maximum de moyens humains et matériels afin d'éviter à notre pays une situation sanitaire inextricable et dramatique».

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a décidé, de son côté, de «se conformer aux avis unanimes des scientifiques pour suspendre sa participation à toutes les activités qui peuvent être un vecteur de propagation du COVID-19 jusqu’à l’amélioration de la situation sanitaire constatée par les spécialistes de santé publique de notre pays».

«Devant l’extrême gravité de la menace qui plane sur la vie des Algériennes et des Algériens et que l’OMS et tous les spécialistes de la santé publique pointent du doigt», le RCD estime que «l’heure n’est ni aux calculs politiciens ni à des tergiversations». Le parti a exhorté les citoyens et les forces vives du pays à «mettre en avant et à privilégier toutes les solidarités horizontales constitutives de notre histoire millénaire», s'engageant à «rechercher d’autres moyens de lutte pacifique». Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) s'est prononcé, pour sa part, pour la suspension du mouvement de contestation populaire (le Hirak) jusqu'à l'éradication de la pandémie du coronavirus, appelant les Algériens au respect des mesures de préventions décrétées par les pouvoirs publics. Réitérant son appel à traiter le coronavirus avec «sérieux et responsabilité», le MSP a exhorté, dans un communiqué, les Algériens à «arrêter les marches à travers le territoire national» et à «suspendre le Hirak jusqu'à l'éradication de la pandémie».

Le parti d'Abderazzak Makri a appelé les Algériens, dans ce contexte, à «se confiner chez eux», à «éviter les rassemblements» et à «accomplir la prière chez soi», exhortant les acteurs de la société civile à participer aux campagnes de sensibilisation contre le coronavirus, aux campagnes de désinfection et de nettoyage.