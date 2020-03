Ministère du Tourisme : Limiter la propagation

Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial a pris une série de dispositions et de mesures nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus (covid-19), a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre Hacène Mermouri a donné des instructions à tous les responsables de l'administration centrale, aux services externes, instances et établissements relevant de son département, ainsi qu'aux opérateurs touristiques et hôteliers, les incitant «à prendre les dispositions et mesures nécessaires pour limiter la propagation de ce virus, et ce, dans le cadre de l'augmentation du degré de vigilance et de renforcement des capacités d'action anticipée pour limiter le risque de propagation du virus et l'application des mesures à même de prévenir et de réduire les facteurs de transmission de la maladie», ajoute le communiqué. Les mesures consistent en «l'installation de cellules de veille au niveau des administrations centrales et externes, instances et établissements relevant de la tutelle avec la saisine directe et urgente de la cellule de veille du ministère en cas d'enregistrement de cas suspects et le suivi de l'évolution de leur état de santé par les services sanitaires compétents», a-t-on ajouté. Parmi les mesures prises, «la coordination des actions avec les services territorialement compétents pour intensifier les activités de prévention et de sensibilisation permanentes, le suivi des enquêtes effectuées par les services épidémiologiques et la médecine préventive en cas d'enregistrement d'un cas suspect, et le strict respect des règles d'hygiène dans les lieux de travail avec la garantie des conditions nécessaires pour la sécurité des employés».

Le ministère a préconisé «d'orienter les fonctionnaires, agents et travailleurs présentant des symptômes de maladie vers les services de santé, avec la création d'une cellule de suivi au niveau de chaque administration pour recueillir les informations nécessaires à ce sujet».