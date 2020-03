Ministère de l’Environnement : les citoyens appelés à davantage de prudence

Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a appelé, hier, les citoyens à davantage de prudence et de vigilance pour faire face à la pandémie du coronavirus (covid-19) et ce, par l'observation d'une série de mesures préventives induites par cette situation. Compte tenu de la mission du ministère visant à améliorer le cadre de vie du citoyen et à préserver son environnement et le milieu où il vit, et de tous les efforts consentis par les autres secteurs, le ministère de l'Environnement appelle tous les citoyens «à faire preuve de vigilance et de prudence, en observant une série de mesures préventives», indique un communiqué du ministère.

Parmi ces mesures, le ministère appelle à veiller à la propreté et l'hygiène dans les maisons, notamment les lieux où le virus peut se transmettre, à savoir les salles de bain, les tables de cuisine et à manger, les poignées de porte, les ascenseurs des bâtiments et autres, ajoute la même source. Il s'agit également de suivre les consignes de prévention dans les lieux de travail et les moyens de transport privés et autres en utilisant les produits d'hygiène nécessaires. Le ministère a également appelé à éviter le jet anarchique des déchets et à respecter les horaires de leur collecte pour que les éboueurs puissent les enlever en temps opportun, à ne pas jeter anarchiquement les produits d'hygiène déjà utilisés en tenant à les mettre dans des sacs en plastique bien fermés avant de les mettre avec les autres déchets ménagers, souligne le communiqué.

Tous les citoyens doivent rationnaliser leur consommation et éviter le gaspillage pour réduire l'entassement des déchets pour que les entreprises de nettoiement puissent les éliminer facilement.

Le ministère a exhorté les associations de l'environnement et la société civile à intensifier les opérations de sensibilisation pour préserver les vies humaines.