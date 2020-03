Conseil national des droits de l’Homme : Observer les instructions données par le gouvernement

Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a appelé, hier dans un communiqué, les citoyens à «observer strictement» les instructions données par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour prévenir du coronavirus (Covid-19).

Dans ce cadre, le CNDH a exhorté les citoyens «à ne pas se ruer sur les produits alimentaires, car ils sont disponibles avec des quantités suffisantes pour satisfaire les besoins du marché», recommandant également d'éviter «l'organisation de rassemblements, de fêtes, de réunions et de conférences, et de communiquer via les réseaux sociaux».

Le CNDH a appelé le ministère de la Santé à mettre en place «un plan et une stratégie bien ficelés à tous les niveaux, à travers la mobilisation d'une série de moyens et dispositifs pour accueillir les patients dans des conditions humaines dignes», prônant «la solidarité pour protéger les catégories vulnérables, notamment les immigrés, les réfugiés et les personnes handicapées, tout en assurant les fournitures nécessaires à leur protection contre la propagation du coronavirus ainsi que la garantie des produits de prévention, à titre gracieux, ou à des prix symboliques».

Le Conseil s'est dit favorable aux décisions prises par le gouvernement pour faire face aux risques de propagation du coronavirus, appelant «l'ensemble des acteurs institutionnels et non institutionnels à se porter, à toute heure et partout, volontaires aux côtés des organes officiels, en vue de mettre en œuvre les politiques de prévention tracées dans toutes les villes et villages, tout en œuvrant conformément à la stratégie nationale de prévention, en assurant les produits alimentaires de base au profit des ménages».

Il a également salué la décision du ministère de la Justice qui a suspendu les audiences des tribunaux, tout en prenant en compte les prisonniers, appelant à «rassurer leurs familles». Le CNDH a loué aussi la suspension, par le ministère des Transports, de toutes les dessertes aériennes et maritimes.

Partant de ses prérogatives constitutionnelles citées dans les articles 198 et 199 de la Constitution, le CNDH étant un mécanisme d'alerte précoce en matière des droits de l'Homme, a rappelé, dans son communiqué, que «les normes internationales relatives à la liberté de rassemblement, de réunion et de manifestation pacifique font de la santé publique l'une des restrictions importantes à l'exercice de ces droits et libertés, en ce sens que les exigences de la préservation de la santé publique passent avant le droit au rassemblement, à la réunion et à la manifestation pacifique et impliquent également l'annulation voire l'interdiction de toutes manifestations pacifiques pour la préservation de la santé des citoyens qui n'a pas de prix».