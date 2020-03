Ministère des Travaux publics : Parer à toute éventualité

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chali, a indiqué hier dans un communiqué avoir pris des dispositions pour limiter la propagation du virus.

Il a annoncé que toutes les activités et réunions sont suspendues jusqu'à nouvel ordre en recommandant l'utilisation des TIC dans les échanges professionnels.

Des cellules sont constituées pour veiller sur l'application des diverses mesures et parer à toute éventualité.

Il est recommandé de prendre connaissance du contenu sur le site www.covid19.sante.gov.dz et de maintenir le contact avec les structures sanitaires. Il s'agit aussi d'approvisionner les entreprises en moyens de protection et de les mettre à disposition des employés, des prestataires et des visiteurs.