Protection Civile : Mise en place d’un dispositif opérationnel

Pas de répit ni de réduction d’activités pour les éléments de la Protection civile, fortement mobilisés contre le coronavirus. Plus de 700 ambulances médicalisées et équipées ont été mises à la disposition des wilayas pour assurer une évacuation sanitaire sécurisée avec plus de 270 médecins.

L’institution, qui dispose déjà d’un plan particulier d’intervention en cas de risque, a déjà mis en place des mesures afin de protéger les citoyens mais aussi son personnel, tout en assurant l’exécution des missions quotidiennes.

Ainsi, le dispositif comprend la mobilisation de trois ambulances médicalisées équipées, pour chaque DPC de wilaya, dédiées exclusivement à l’évacuation sanitaire des cas suspects.

En outre, une permanence, mise en place au niveau de toutes les DPC, est chargée de l’information des autorités sanitaires locales sur la prise en charge des cas suspects en cas d’évacuation vers les structures sanitaires spécialisées et cela en temps réel, en coordination avec le Centre national de la coordination opérationnelle. Notre source a précisé que des officiers, spécialistes en biologie, sont chargés de cette mission au niveau de cette permanence. La DGPC a mobilisé dans ce dispositif près de 80 officiers en biologie.

Par ailleurs, plusieurs actions de sensibilisation sont menées en direction de la population sur les consignes de prévention contre cette maladie, au niveau des mosquées, à travers les radios locales et sur les réseaux sociaux ainsi que des actions de sensibilisation de proximité. Pour ce faire, une rencontre a été déjà organisée avec les chargés de communication des DPC à travers le territoire national, présidée par le sous-directeur des statistiques et de l’information, le colonel Farouk Achour, pour mieux communiquer sur cette épidémie.

La sous-direction des secours médicalisés avait réuni les médecins-chefs pour la mise en place d’un dispositif d’intervention efficace. Une rencontre nationale avec les cadres de la PC et les directeurs centraux est prévue pour l’actualisation des mesures prises afin de les adapter à l’évolution de la situation. Concernant le plan interne, outre la sensibilisation des agents d’intervention et sa généralisation à tous les fonctionnaires de la PC, des manœuvres de simulation d’évacuation des cas suspects ont été organisées, notamment sur le port de la combinaison de protection individuelle. En ce sens, les agents d’intervention ont été dotés de masques et combinaisons d’autoprotection et de gels de désinfection, sachant que les éléments de ce corps sont les premiers intervenants sur le terrain.

Par ailleurs, afin de parer à toute contamination, il a été procédé à la mise en place de thermomètres aux entrées des structures de la PC. Toutes les activités ont été gelées.

Les DPC ont été instruits pour la coordination avec les DSP, afin d’assurer une prise en charge efficace de cette maladie dangereuse. Il convient de signaler que la DGPC a opté, dès l’apparition du virus en Chine, pour la sensibilisation de la population.

N. B.