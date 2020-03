Justice : Les tribunaux ferment leurs portes

Le tribunal de Sidi M’hamed n’était accessible qu’au personnel et aux avocats, a-t-on constaté. Toutes les salles d’audience étaient vides. De même pour les chambres d’instruction. Au niveau des guichets des documents administratifs, à l’exemple du dépôt de cassation et opposition et du retrait des jugements, les agents étaient à leur poste.

Tous portaient des bavettes et des gants, au même titre que le procureur de la République adjoint qui supervisait la situation. Un service minimum est assuré pour les situations d’urgence, a-t-on expliqué. Le seul procès qui s’est tenu est celui de l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel, qui s’est poursuivi pour le 5e jour. En raison de l’épidémie de coronavirus, il a été procédé dans la matinée à la désinfection de la salle d’audience du pôle judiciaire spécialisé, situé au 1er étage, qui abritait le procès.

Les éléments de la GN et de la police, notamment de la BRI et SSI, chargés de l’escorte et la sécurité des détenus, étaient pour la première fois munis de masques et de gants. Aussi, le représentant du ministère public, le magistrat Djafar Khetab, portait des gants chirurgicaux tout comme des avocats de la défense. Les agents de police ont interdit tout accès à l’intérieur. Les avocats devaient présenter leur carte pour y accéder. Aucune présentation n’a eu lieu hier. Des citoyens se sont présentés devant la grande porte du tribunal où une note sur les mesures prises par le ministère de la Justice était affichée. Un jeune accusé, en liberté, a été orienté vers le service renseignement. «Les procès sont renvoyés systématiquement. Les justiciables et avocats concernés seront convoqués ultérieurement. Vous ne risquez rien», a indiqué un policier au jeune quelque peu inquiet de sa situation. «J’ai peur d’être condamné par défaut», a-t-il dit.

La maman d’un détenu est venue se renseigner sur l’autorisation de visite. Le policier lui a expliqué que les justiciables sont invités à ne plus se présenter dans les juridictions et qu’elle doit contacter son avocat concernant les visites. «Ce qui fait peur, c’est surtout de ne pas savoir combien de temps va durer cette situation», a-t-elle confié. Du côté de la Cour d'appel d’Alger, même ambiance : renvoi des procès. Les permanences du parquet sont maintenues. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de l’application des instructions du ministère de la Justice. Selon un communiqué rendu public lundi dernier, il a été décidé de suspendre les audiences du tribunal criminel, en première instance et en appel, ainsi que les audiences correctionnelles, que ce soit au niveau des tribunaux ou des Cours, à l’exception de celles déjà enrôlées qui se dérouleront en présence exclusive des parties. Le ministère prévoit également le recours aux procédures du jugement à distance, dans la mesure du possible. «Les présidents des juridictions et des établissements pénitentiaires ont reçu notification de l'instruction du Premier ministre du 09 mars 2020, visant la mise en place d'un système national de prévention contre le Coronavirus et sa propagation», a indiqué le ministère de la Justice dans ce communiqué.

Neila Benrahal