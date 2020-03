Boumerdès : Des espaces pour les cas suspects dans trois hôpitaux

Des espaces ont été affectés à l’accueil des cas suspects de coronavirus, au niveau de trois hôpitaux de la wilaya de Boumerdès, a annoncé le wali Yahia Yahiatene.

«Les trois grands hôpitaux de la wilaya, à savoir Dellys, Bordj Menaïel et Thénia, ont affecté des espaces et services médicaux équipés pour l’isolement et la prise en charge de tout cas suspect d’infection par le Covid-19», a indiqué le wali, dans une déclaration à l’APS.

Il a, notamment, fait part de l’équipement de sept chambres d’isolement au niveau de l’hôpital de Thénia, pour la mise en quarantaine des cas de suspicion de la maladie, et leur prise en charge, dans l’attente des résultats de leurs analyses, qui sont transférées à l’Institut Pasteur d’Alger. M. Yahiatene a signalé l’accueil et la prise en charge, à ce jour, d’une dizaine de cas de suspicion du coronavirus, dont les résultats des analyses réalisées à l’Institut Pasteur «se sont avérées négatifs», a-t-il affirmé. «Les personnes en question sont sorties d’isolement et ont rejoint leur domicile, après avoir reçu un traitement pour les symptômes dont elles souffraient», a-t-il précisé.

Le wali a souligné l’inscription de ces mesures préventives, au titre des efforts visant à faire face au coronavirus, «dès l’annonce de cas de suspicion, qui sont immédiatement placées en isolement, avant leur prise en charge, puis confirmation ou non de leur contamination», a-t-il expliqué.