UNPA : Suspension des rassemblements

L'Union nationale des paysans algériens (UNPA) a décidé de suspendre tous les rassemblements programmés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays à une date ultérieure, pour faire face aux conséquences du coronavirus, et ce jusqu'à l'amélioration de la situation, a indiqué un communiqué de l'Union. Dans ce cadre, l'UNPA a appelé les responsables de toutes ses structures au niveau des wilayas du pays, ainsi que les agricultures à respecter les orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour faire face à cette pandémie et à faire preuve de vigilance et de prudence, de manière à juguler la propagation du virus et à éviter, autant que possible, les rassemblements et les rencontres. L'Union a salué toutes les mesures initiées par le gouvernement pour prémunir les citoyens, appelant à respecter les orientations en cette conjoncture et à faire preuve de vigilance pour éviter la propagation de cette pandémie.