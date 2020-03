Sétif : Tous les moyens mobilisés

Au lendemain de l’installation, par le wali, d’une commission de prévention comptant les représentant de tous les secteurs impliqués dans cette vaste action en vue de maintenir la situation qui prévaut dans cette wilaya, marquée pour l’heure par l’absence de cas positifs, de grands moyens de désinfection sont mis en œuvre depuis hier à travers les villes et l’ensemble des communes.

Des moyens qui touchent les institutions et autres espaces qui accueillent quotidiennement le grand public, indique Messaoud Smati, directeur général de l’ECOSET, les établissements fréquentés par le public, les arrêts de bus, la gare routière, l’hôpital, avant de s’étendre aux cités et artères. Il s’agit de moyens mobiles modernes et appropriés de désinfection en œuvre, dans le cadre d’un programme quotidien.

Le président de l’APC de Sétif, Boumani Mohamed, abonde dans ce sens : «Nous avons entamé cette opération, lundi dans la soirée, et nous mobilisons tous les moyens humains et matériels. Pour des raisons d’efficacité et pour ne pas trop déranger la population, nous préférons travailler tôt le matin et dans la soirée. Pour ces mêmes raisons, nous avons procédé à la fermeture du parc d’attractions, les jardins publics, et nous avons suspendu toutes les activités sportives et culturelles.»

Une situation épidémiologique qui reste stable pour le moment, indique le directeur de la santé et de la population : «Nous n’accusons pour l’heure aucun cas positif, si ce ne sont les deux cas suspects pris en charge au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Bougaâ. Les dispositions sont prises au niveau des structures sanitaires et la veille est maintenue à son plus haut niveau.»

Prévention et sensibilisation constituent donc pour l’heure les maillons forts de l’activité sur le terrain, qu’investissent aussi dans les coins reculés les associations, au lendemain de leur rencontre avec le wali.

