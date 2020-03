Bordj Bou-Arréridj : Des citoyens se font dépister

Pas moins de 12 cas suspects de coronavirus ont été signalés, hier à Bordj Bou-Arréridj : un seul est positif et deux autres sont négatifs, et 9 cas attendent les résultats de l’Institut Pasteur. Beaucoup de citoyens circulent avec des bavettes et des gants pour éviter tout contact. Des affiches rappellent la nécessité de changer les habitudes, comme celle de se toucher les mains en guise de salut et de la nécessité de les laver plusieurs fois par jour. Les cafés et les marchés se vident de leurs clients et les manifestations culturelles et sportives ont été suspendues. Les citoyens se sont précipité sur les commerces pour stocker les produits en tous genres, provoquant une rupture de stocks. Quant aux bavettes et au gel hydro-alcoolique, leur prix ont augmenté. Le directeur du commerce, M. Abdennacer Aït Moussa, a pourtant rassuré la population sur la disponibilité des produits. Les villes et villages ont connu leur animation habituelle et les transports fonctionnent normalement. Les véhicules de transport, dont les taxis, étaient désinfectés, tout comme les abris-bus et la gare routière. La direction de la santé a lancé une page facebook, pour communiquer sur l’évolution de la maladie. Le mouvement associatif s’est impliqué dans cette initiative. Des citoyens se sont présentés de leur propre gré aux services de santé pour se faire dépister, comme le rappelle le directeur de la santé, M. Abdallah Kaci. Il a annoncé que la wilaya enregistre plusieurs cas de grippe saisonnière.

F. D.