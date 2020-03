Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira : Baisse des participants aux marches des étudiants

Les marches hebdomadaires des étudiants des universités de Béjaïa, Bouira et Tizi Ouzou, pour revendiquer des réformes politiques, ont enregistrée une baisse importante du nombre des participants, suite aux appels lancés sur les réseaux sociaux de suspendre les marches comme mesure de prévention de propagation du coronavirus, a-t-on constaté.

Devant l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, un petit groupe d'étudiants manifestants, dont quelques-uns portaient des bavettes, s’étaient rassemblés et un débat a été engagé sur place sur l’utilité de faire la marche dans une conjoncture de pandémie du nouveau coronavirus et quatre cas confirmés positifs au Covid-19 au niveau de cette wilaya.

L’option de suspension de ces marches a été défendue par certains, tandis que d’autres ont proposé de marcher en file indienne en observant une distance de sécurité, avant que quelques manifestants n’entament la marche, mettant fin au débat et obligeant ainsi les autres à les suivre.

À Béjaïa, quelques irréductibles de l’université n’ont pas dérogé à leur marche hebdomadaire, en sortant, une nouvelle fois, manifester dans la rue, et ce malgré les nombreux appels de certains organisations à y renoncer, ne serait- ce que temporairement, pour éviter la propagation du Covid-19 et le risque de contamination qu’il fait peser sur tout un chacun.

Les manifestants n’étaient pas très nombreux et ont défilé à travers des carrés très rachitiques et sous l’étonnement général, dont certains l’ont exprimé non sans véhémence, soulignant que cette sortie, à un moment aussi délicat, relève à la fois de «l’inconscience» et de «l’irresponsabilité». Un appel solennel a été lancé lundi par la communauté universitaire, pour arrêter momentanément la marche du mardi. «Les enseignants et personnels ATS de l’université de Béjaïa ont décidé, après une large concertation, de suspendre provisoirement les marches hebdomadaires du mardi et appellent la société civile à faire de même pour les marches du vendredi», selon un communiqué du collectif des enseignants et des travailleurs de l’université, soulignant la gravité de la situation qu'a engendrée le Covid-19 et appelant à la vigilance générale.

À Bouira, le nombre de manifestants a également remarquablement baissé.