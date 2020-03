Établissements hospitaliers à Blida : Aucun cas parmi les Personnels

Aucun cas de coronavirus n’a été recensé, à ce jour, parmi les personnels médicaux et paramédicaux, et autres employés des différents établissements hospitaliers de la wilaya de Blida, a assuré le directeur local de la santé, Ahmed Djemai. «Toutes les analyses réalisées sur les personnels médicaux et paramédicaux, et autres employés des hôpitaux, à l’instar de ceux de l’hôpital Brahim-Tirichien (Ex-Faubourg) du centre-ville, étaient négatives au Covid-19», a indiqué M. Djemai à l’APS. Il a assuré que «tout employé au niveau des hôpitaux, présentant des symptômes similaires à ceux de cette pandémie, est soumis à ces analyses». Le directeur de la santé de la wilaya a réfuté, à l’occasion, l’information diffusée par un nombre de pages facebook locales, à propos de l’infection par le virus, d’un médecin du CHU Frantz-Fanon. Sur un autre plan, le responsable a signalé que 13 cas d’infection par le coronavirus ont quitté l’hôpital de Boufarik, suite à leur rétablissement total, a-t-il assuré, au moment où 21 autres cas confirmés positifs se trouvent toujours en isolement au niveau du même établissement sanitaire. Il a, aussi, fait part de l’accueil, lundi, par le service des maladies infectieuses du même hôpital, de «4 ressortissants algériens venus d’Espagne, suspectés d’être infectés par le Covid-19».

Ces cas de suspicion étaient à bord du train assurant la ligne Oran-Alger, a-t-il fait savoir, ce qui porte «à 25 le nombre de cas suspects en isolation, et dont les résultats des analyses seront divulgués, ce mardi soir», selon le même responsable. Le directeur de la santé de Blida a signalé, par la même, l’enregistrement, mardi matin, du 4e décès par le coronavirus à Blida, et du 5e à l’échelle nationale. La personne décédée, un homme de 50 ans, est le frère de la femme (51 ans) morte le 13 mars, a-t-il ajouté, précisant qu’il s’agit du premier cas décédé à l’hôpital de Boufarik.

Fermeture de trois marchés

Les services de la wilaya de Blida ont décidé la fermeture de trois marchés journaliers, pour mettre un frein à la propagation du coronavirus, selon l’annonce faite par le directeur du commerce, Djamel Abad. «Une décision a été émise en vue de la fermeture de trois marchés, enregistrant quotidiennement une forte affluence de citoyens, soit les marchés Kessab, placette Ensara et placette Aàrabe», a indiqué M. Abad, signalant son inscription au titre des mesures «visant à mettre un frein à la propagation du Covid-19 et à la sauvegarde de la santé des citoyens». La direction du commerce de Blida a rendu public un communiqué dans lequel les boulangeries, restaurants, fast-food et cafés sont interdits d’utiliser des tables et chaises usuelles, tout en recommandant l’utilisation d’assiettes, cuillères et verres à usage unique. Le même document insiste sur l’impératif de l’adoption de mesures d’hygiène préventives, telles que le port de la bavette et des gants, et la disponibilité du gel hydro-alcoolique pour les clients, outre la réalisation d’examens médicaux pour les employés.