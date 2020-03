Tizi Ouzou : Élus locaux et société civile s’impliquent

Les actions de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) prennent de l'ampleur au quotidien au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, avec l'implication, hier, de plusieurs élus locaux, collectif et comités de villages. Les responsables de plusieurs Assemblées populaires communales (APC), en collaboration avec les différents services de sécurité et directions de wilaya, ont entamé la mise en place de mesures préventives, comme c'est le cas à Azzefoun, Timizart, Maâtkas, Aït Bouaddou, Aghribs et d'autres communes. Des arrêtés de fermeture des marchés hebdomadaires et des espaces de regroupement, bibliothèques, crèches, jardins publics et campagne de sensibilisation auprès des commerçants, restaurateurs, épiciers et tenanciers de cafés, transporteurs de voyageurs, ainsi que l'acquisition de moyens de protection, gants, bavettes et détergents. «Nous essayons de faire avec nos moyens et prérogatives, en s'appuyant plus sur la proximité de l'élu du citoyen» a indiqué, à ce titre, Lounes Djouadi, président de l'Assemblée populaire de Timizart, à l'est de Tizi Ouzou. Des actions citoyennes voient le jour, également, un peu partout à travers les villages et les villes, comme c'est le cas à Draâ Ben Khedda, à l'ouest de Tizi Ouzou, et Aït Bouaddou (Ouadhias, au sud de Tizi Ouzou), où des jeunes s'organisent pour la désinfection et la stérilisation des places publiques. Des réunions de coordination entre les comités de villages sont, également, programmées à travers plusieurs localités, pour décider des mesures préventives pour faire face à la pandémie.

Par ailleurs, et en exécution des instructions portant mesures préventives, «les autorités locales ont procédé à la fermeture des places publiques, stades de proximité, crèches et établissements de la petite enfance, pour éviter la propagation du virus» a-t-on indiqué auprès de la wilaya.