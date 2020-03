Oran : Désinfection des transports en commun

La direction des transports, et en coordination avec les responsables des établissements publics relevant du secteur, a entamé hier les actions de désinfection et stérilisation des trains, taxis et bus.

De leur côté, les services de la commune d’Oran ont procédé, dans la nuit du lundi à hier, à une opération similaire ayant touché les surfaces de contact dans les principales artères et les lieux publics, en particulier les gares routières et certaines structures de service public.

Dans le même registre, les radios locales et les pages facebook des associations locales poursuivent la diffusion des messages de rappel des mesures sanitaires de protection et des dispositions nécessaires pour faire face au danger de la pandémie. Par ailleurs, la direction du CHU d’Oran a annoncé, hier matin, que le centre de tri, relevant du service des urgences médico-chirurgicales, a été converti en service de réanimation pour les personnes atteintes du coronavirus.

Cette structure a été dotée de 9 lits équipés d’appareils respiratoires. Le service des maladies infectieuses dispose d’un pavillon de quarantaine.

Amel S.