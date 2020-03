Sidi Bel-Abbès : Les rues se vident

Des mesures préventives ont été prises par la cellule de crise, dont la fermeture des établissements de divertissement, la suspension de toutes les activités sportives et culturelles et l'interdiction de manifestations, ce qui a donné lieu à des rues vides. Les citoyens sont constamment à l’écoute de l’évolution de la situation, à travers des informations diffusées par le CHU Hassani-Abdelkader.

La direction des transports par tramway a procédé à un nettoyage systématique et approfondi des rames. Limiter la contagion et veiller au respect des consignes annoncées par l’Organisation mondiale de la santé demeurent les préoccupations de cet organe de gestion qui mobilise de moyens énormes pour cette campagne d’utilité publique. Quatre lits de réanimation sont disponibles pour toute la wilaya.

A. B.