Mosquées et marchés : opération de désinfection à Alger

L'Établissement de l'hygiène urbaine et de la protection de l'environnement (Hupe) a lancé, hier, une «large» opération d'assainissement et de désinfection des différentes mosquées, des établissements éducatifs et de santé, des places et structures publiques, ainsi que des rues à travers 57 communes à Alger, dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration à l'APS, à l'occasion du lancement de l'opération au niveau de la mosquée Sunna et du marché Nelson, ainsi que de la station d'autobus de R'mila, dans la commune de Bab El-Oued, le directeur général de l'Établissement, Mustapha Hamimi, a dit que cette opération intervenait en application de la décision émise par le wali d'Alger portant assainissement de toutes les structures publiques, dans le cadre des mesures visant à protéger le citoyen contre le coronavirus. Cette opération de nettoiement et de désinfection de large envergure concerne 57 communes, a-t-il fait savoir, précisant que tous les moyens matériels et humains ont été déployés pour mener à bien cette initiative.

L'Établissement a mobilisé, pour cette opération qui s'étend jusqu'au 30 avril prochain, plusieurs brigades spécialisées dans la lutte contre les canaux de transmission des maladies, lesquels ont vaporisé des pesticides et des produits désinfectants au niveau des espaces publics, à l'instar des mosquées, des marchés, des stations de transport public, des réseaux d'assainissement et des centres de santé, outre les parties communes des immeubles.

Faisant savoir que son établissement avait doté les agents mobilisés dans le cadre de cette opération de nettoiement au niveau des différentes communes d'Alger, de combinaisons à usage unique, M. Hamimi a assuré que tous les désinfectants étaient «agréés et inoffensifs pour la santé et l'environnement».

Outre les affiches de sensibilisation placardées à l'entrée des mosquées et dans les espaces publics, l'établissement HUPE procède à la distribution de dépliants portant des illustrations sur les risques de contamination et modes de transmission de cette pandémie.

Afin d'être en contact avec le citoyen et de répondre à ses préoccupations, M. Hamimi a annoncé l'entrée en service du site internet : «www.hupe-wa.dz». Approchés par l'APS, des citoyens et des commerçants de la circonscription administrative de Bab El-Oued ont adhéré à cette initiative de prévention contre le coronavirus, appelant, par la même occasion, à la multiplication de telles initiatives à l'avenir.