Blida : vaste campagne de nettoyage

Les services de la wilaya de Blida ont lancé hier une large campagne de nettoyage et de désinfection des places publiques, artères et établissements hospitaliers, dans le but de freiner la propagation du coronavirus dans cette wilaya comptant le plus grand nombre de cas d’atteintes par ce virus.

L’opération, inscrite au titre des mesures de prévention décidées par la wilaya pour confiner ce virus, profitera, dans sa première étape, aux commues de Blida, de Boufarik et d’Ouled Aïch, avant son élargissement à l’ensemble des autres communes de la wilaya, a-t-on appris auprès des responsables en charge de cette campagne.

Les actions de nettoyage et de désinfection ont été lancées, dès les premières heures de la matinée, au niveau des places publiques, arrêts des bus et autres espaces recevant du public, tels que la gare routière et la gare ferroviaire du centre-ville. L’opération, présidée par le wali Kamel Nouicer, a également touché l’ensemble des services, au même titre que le périmètre immédiat du CHU Frantz-Fanon, accueillant un grand nombre de malades de différentes wilayas, outre d’autres hôpitaux locaux. «Cette campagne s’ajoute à la série de mesures préventives visant à faire face à la propagation du Covid-19», a déclaré le wali, à l’occasion, citant parmi les mesures décidées dans la wilaya de Blida, la suspension de toutes les activités commerciales et de détente attirant du public, jusqu'à nouvel ordre. Une mesure qui concerne, notamment les salles de fêtes, les cinémas, les hammams, les jardins publics, les cybercafés et les espaces de loisirs. À noter, également, que la direction des transports de la wilaya a rendu publique une note instruisant les transporteurs privés de procéder régulièrement à la désinfection de leurs bus, pour préserver la santé de leurs clients, a indiqué le responsable local du secteur, Idir Ramdane, signalant le lancement en parallèle, par l’Entreprise de transport urbain et suburbain, d’une opération de désinfection des bus de la société. Parallèlement à cette opération, une autre campagne d’hygiène a été initiée au profit des points noirs pouvant constituer des foyers épidémiques dans la wilaya, outre le nettoyage des cours d’eau et des berges des oueds.