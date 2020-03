Le Dr Lyes Merabet : «Il faut penser au confinement du foyer Blida»

Invité hier du Forum du Courrier d’Algérie, le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) n’exclut plus l’évolution de la pandémie du Coronavirus et l’option d’isoler Blida. «Il faut penser au confinement de cette région», suggère-t-il, rappelant qu’il s’agit là d’un foyer de contamination du Covid 19 en pôle position dans le pays. Il plaide aussi pour la résolution, dans les meilleurs délais, de la question du manque de moyens de protection dont souffre encore, selon lui, le personnel médical, que ce soit à Blida ou ailleurs. «Il n’est pas normal que les médecins, infirmiers et autres personnels médicaux qui font face à cette pandémie ne soient pas suffisamment équipés en masques, gants et lunettes de protection», déplore t-il, alertant sur les risques gravissimes d’une telle défaillance. «Si le personnel médical est infecté, il deviendra une courroie de transmission du virus», a-t-il averti. Plus explicite sur l’utilisation des masques précisant que les plus adaptés pour le personnel médical sont de la catégorie FFD2 qui ne sont valables que pour une durée ne dépassant pas 4 heures en moyenne. Pour le grand public, le port du masque n’est nécessaire que lorsque le concerné est malade ou en contact avec le personnel médical, explique le conférencier. Il conseille, lorsqu’un masque est porté, de s’abstenir de toucher sa surface extérieure, sinon son effet protecteur devient caduc. Il évoque par ailleurs une situation de tension concernant les kits de prélèvement, le dépistage ne se fait plus alors de manière systématique et devient de plus ciblé. Le conférencier ne manquera pas de mettre en relief sans ambages les incohérences du système de santé dans sa lutte contre le Coronavirus. Estimant que ce système fait apparaître une sorte «de chevauchement dans les prérogatives des uns et des autres», il déplore que les décisions soient agencées de manière non synchronisée». «Les contours du dispositif mis en place sont encore flous», indique-t-il, ajoutant que face à un tel constat, le personnel médical est «inquiet vu que les moyens sont très réduits». Le Dr Merabet s’interroge également sur la raison du retard pris dans la répartition des quotas d’équipements acquis par l’Etat pour optimiser la lutte contre le Covid 19. «Cette décision devant faire l’objet d’une directive que le ministère de la Santé devrait adresser à la pharmacie centrale (PCH) n’arrive toujours pas», a-t-il dit. Il déplorera, par ailleurs, le fait que le syndicat qu’il représente n’ait pas été associé dans la mise en place du dispositif de lutte contre le Coronavirus. Interrogé sur les risques de mortalité en cas d’infection, il dira que les décès enregistrés jusques là ont été provoqués par des difficultés respiratoires. Il conseille d’ailleurs de parer au plus vite au manque à gagner en termes de dotation de services de réanimation des hôpitaux de respirateurs artificiels.

Karim Aoudia