Mustapha Khiati, président de la FOREM : Passer à des mesures de confinement

«L’Algérie est face à un défi sans précédent. En effet, cette crise est maîtrisable s’il ya une conjugaison de l’ensemble des efforts. Nous en avons les moyens. Toutefois, il faut rester rationnel et positif», a indiqué hier à Alger, le président de la fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche, le Pr Mustapha Khiati, invité du forum d'El Likaa.

M. Khiati a indiqué qu’avec 60 cas et 5 décès, il est temps de passer à des mesures plus drastique à l’image de l’isolement et du confinement. L’objectif assigné à cette démarche est de limiter autant que possible la propagation de ce virus. Le professeur a souligné que «le virus a montré toutes les insuffisances dans notre système de santé que l’on devrait à l’avenir combler. D’autant plus, que l’on estime à environ 200, le nombre de réanimateurs qui ont quitté le pays».

Le président de la FOREM a estimé qu’avec le recoupement de l’ensemble des données, «nous sommes probablement en phase 2 de l'évolution de la maladie», affirmant que la situation épidémiologique dans le pays ne nécessite pas, à ce stade, de céder à la panique.

«Le Covid-19 à la même force de propagation que le virus de la grippe saisonnière mais il survit plus longtemps sur les habits et en zone humide», a-t-il fait savoir avant de soutenir que l'intensité de propagation devrait, probablement, être réduite lors de l'été.

M. Khiati a appelé à la création d’une haute instance de santé. «La santé est un capital inestimable», a-t-il assuré avant d’ajouter que «cela permettra de planifier davantage notre système de santé». Khiati a soutenu que le risque pour le fumeur de développer une complication sévère du coronavirus est important.

Le président de la FOREM a révélé que la direction de la recherche vient de rassembler les start-ups pour mettre en place une application permettant de localiser les pharmacies ayant des stocks de gants et de masques.

Il a indiqué que l’Algérie compte entre 400 et 600 lits de réanimation appelant à se doter en nombre suffisant d’appareils respiratoires. M. Khiati a conseillé de consommer, chaque jour, plus de 2 g de vitamine C, d’aérer les maisons et d’éviter les cafés ainsi que les transports en commun.

