Mobilier hospitalier et équipement médical : Le Salon international reporté

La 23e édition du salon international du mobilier hospitalier et de l'équipement médical (SIMEM), initialement prévue du 8 au 11 avril à Oran, a été reportée au mois de juin prochain, en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), indique un communiqué des organisateurs.Le SIMEM qui regroupera plus de 300 firmes représentant 25 pays, se déroulera du 17 au 20 juin 2020 et sera axée cette année sur les dispositifs médicaux adaptés aux besoins générés par la détérioration actuelle de la situation sanitaire en Algérie et dans le monde, ajoute la même source, précisant que «l'encouragement de la production nationale, faible dans le secteur, constitue un objectif majeur de ce salon».

Le SIMEM qui est réservé aux professionnels et aux étudiants des filières de la Santé, a prévu pour les jeunes médecins un atelier de formation pratique à l'échoscopie d'urgence.