Oran : Le centre de tri du CHU transformé en salle de réanimation

Le centre dédié au tri des malades au niveau des urgences médicales et chirurgicales (UMC) du CHU d’Oran, a été aménagé en salle de réanimation, avec 9 lits équipés de respirateurs artificiels, pour recevoir d’éventuels cas de Covid19, a-t-on appris mardi du chargé de communication de cet établissement de santé. La CHU d’Oran, qui a reçu une quinzaine de cas jusqu’à présent, a préféré consacrer un espace spécial pour la mise en quarantaine et éventuellement pour la prise en charge de cas positifs de Covid19, a précisé M. Kamel Babou. Dans ses différents services, le CHU dispose d’une trentaine de lits de réanimation, qui seront mobilisés en cas de besoin pour la prise en charge des malades atteints de Covid19, a expliqué le même responsable.

La wilaya d’Oran n’a enregistré jusqu’à présent aucun cas positif, a-t-on rappelé, ajoutant que tous les cas suspectés se sont avérés négatifs, à savoir quinze au CHU d’Oran et quinze autres à l’EHU 1er Novembre. Le chargé de communication de la Direction locale de santé et de la population (DSP), Youcef Boukhari, a affirmé que la wilaya dispose de 80 lits de réanimation, équipés de respirateurs artificiels. Ils seront mobilisés en cas de besoin pour la prise en charge des éventuels malades atteints de Covid19.