SEAAL : Services à distance et via internet

La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger «SEAAL» a appelé ses clients à bénéficier de ses services à distance et via Internet à même de réduire le risque de propagation du Coronavirus à Alger et à Tipasa, a indiqué lundi un communiqué de cette société.

La SEAAL met à la disposition de ses clients son agence en ligne intitulée «Wakalati» qui leur permet d'accéder à plusieurs informations, notamment le compte du client, sa consommation et des copies des factures des trois dernières années, note le communiqué.

«Wakalati» permet également à l'abonné de relever l'index de son compteur et l'adresser à l'entreprise via Internet, de visionner et d'éditer sa facture en ligne, ainsi que de payer sans avoir à se déplacer aux agences, et ce, grâce à l'utilisation d'une carte CIB ou d'une d'«Edahabia» (Gold).

Cette application peut être téléchargée à partir de playstore pour les téléphones androïd et sur le site électronique de la SEAAL.

Concernant les clients ne disposant pas de Smartphones, la SEAAL a mis à leur disposition le service «SEAAL mobile» qui permet à ces derniers d'accéder à leur compte via la ligne Ooredoo.

Dans l'objectif d'accéder à ce nouveau service, Il suffit au client de composer le code #1594* sur le téléphone (10 DA/appel), ajoute la source. Par ailleurs, la SEAAL tient à informer ses clients que les travaux programmés par l'Office national de l'irrigation et du drainage (ONID), à partir du 17 mars 2020, pour ôter la vase au niveau des structures du barrage Bouroumi, avaient été reportés à une date ultérieure par le ministère des Ressources en eau.

La SEAAL a expliqué que ces travaux sont indépendants de sa volonté, ajoutant qu'ils ont été programmés par l'ONID.