Continuité du service dans les bureaux de poste : Toutes les mesures prises

Le ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Brahim Boumzar, a assuré, hier, que toutes les mesures préventives sont prises pour prévenir la propagation du coronavirus au niveau des bureaux de poste, en particulier dans les wilayas où des cas confirmés ont été enregistrés.

S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, M. Brahim Boumzar a souligné qu’il a donné des instructions fermes aux travailleurs des bureaux de poste et les agences commerciales d'Algérie Telecom pour le nettoyage quotidien des lieux du travail afin de préserver leur sécurité et celle des citoyens. Il a appelé les citoyens à faire preuve de conscience, notamment à l'approche de la date de versement des pensions des retraités en vue d’éviter les grands rassemblements dans les bureaux de poste et à l'utilisation des distributeurs automatiques (DAB) qui resteront en service toute la semaine, sans interruption. «La continuité du service public au niveau des centres du secteur dans cette période critique que traverse le pays sera également garanti», a-t-il noté au micro de la Chaîne I, dans l’émission L’invité de la matinée. M. Brahim Boumzar a relevé, par ailleurs, la nécessité d'une coordination directe entre les directeurs des wilayas et les directeurs d’Algérie Télécom pour une synergie des efforts afin de surmonter la crise et évoqué au passage les applications électroniques modernes que fournit le secteur, en particulier celles qui concernent le paiement des factures sans avoir à se rendre au niveau des structures concernée et ce, via la plateforme numérique d'Algérie Poste. «Le moment et les circonstances actuelles nous imposent le recours à ces supports technologiques, qui ont, jusqu’ici, souffert d'une mauvaise commercialisation», a-t-il plaidé. Le ministre a expliqué que son ministère s'emploie «à concrétiser et à mettre en œuvre le plan d’action du gouvernement en donnant la priorité à l'amélioration, la réhabilitation, et le développement des services aux niveau des bureaux de poste». «En ce qui concerne les télécommunications, les zones d'ombre bénéficieront, conformément aux instructions du Président de la République, d'une plus grande attention en termes d'amélioration de la couverture et des services», a assuré M. Boumzar.

Salima Ettouahria