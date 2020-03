Direction du commerce d’Oran : Garantir la disponibilité des produits alimentaires

La direction régionale du Commerce d’Oran a appelé, hier, les opérateurs économiques activant dans la production et la grande et petite distribution à garantir la disponibilité des produits alimentaires, a-t-on appris, lundi, de cette administration.

«Nous appelons, dans le cadre de l’approvisionnement du marché en produits alimentaires, l’ensemble des opérateurs économiques de la région de l’Ouest activant dans la production et la grande et petite distribution à garantir la disponibilité des produits en question, tout en prenant les mesures nécessaires de prévention contre la propagation du virus Covid 19», a-t-on souligné dans un communiqué.

Ces mesures ont été prises de concert avec les représentants locaux de l’UGCAA des wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Tlemcen et Aïn Témouchent, les producteurs et tous les opérateurs intervenant dans le secteur de la distribution de la région pour assurer un approvisionnement régulier en produits alimentaires, a indiqué à l’APS, le directeur régional du commerce d’Oran, Fayçal Ettayeb.