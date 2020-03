Béjaïa : La direction du commerce rassure

Les commerces ont été pris d’assaut par les citoyens pour s’approvisionner en produits alimentaires, ce qui a conduit à l'augmentation des prix de l’huile, de la semoule et des pâtes alimentaires. Face à cette situation, la direction du Commerce a rassuré les citoyens qu’il n’y aura aucune pénurie et que l’approvisionnement se poursuivra de maniéré normale. De son côté, le directeur de la santé a souligné que les 11 cas suspectés ont été testés négatifs.

Au CHU et autres établissements, les visites sont fortement déconseillées pour les personnes présentant des symptômes (rhume, toux, fièvre, écoulement nasal...).

Les visites sont interdites aux enfants âgés de moins de 16 ans.

Par ailleurs, le wali a annoncé à travers un arrêté la fermeture des jardins publics, salles des fêtes, crèches, salles de conférences, de réunions, de spectacles, les musées, les lieux de divertissement et salles de jeux, les bibliothèques, les centres de documentation ainsi que les salles d'exposition et les établissements sportifs couverts.

Par ailleurs une cellule de veille a été installée au niveau de la wilaya.

M. Laouer