Association des commerçants et artisans algériens : «Nous devons être solidaires»

Face à la ruée des citoyens vers les magasins de produits alimentaires, le président de l’Association des commerçants et artisans algériens a appelé, hier, les citoyens à faire preuve de civisme et d’éviter la panique en cette période que traverse le pays. Lors d’une conférence de presse organisée, hier, au Forum du quotidien El Mihwar, Hadj Tahar Boulenouar a rassuré quant à la disponibilité en quantités suffisantes de produits alimentaires. «Rien ne justifie la panique», a-t-il estimé, ajoutant que le stock de produits alimentaires est suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins des ménages pour une durée s’étalant de six mois à un an. Les stocks en poudre de lait pourraient suffire jusqu'au mois de septembre prochain, alors que ceux des céréales et d'autres produits de large consommation sont en mesure de couvrir les besoins jusqu’à la fin de l’année 2020. Le président de l’ANCA a révélé que la demande sur les produits alimentaires a augmenté ces derniers jours de plus de 40% et affirmé que ce taux pourrait atteindre les 60 à 70% dans le cas où la situation persiste. «La forte demande est enregistrée notamment pour les produits de large consommation comme la semoule, la farine, l’huile, le sucre et le café», a-t-il expliqué, indiquant que le rush s’en est suivi aussitôt d’une pénurie de certaines denrées alimentaires chez les détaillants. Les stocks chez certains ont été épuisés en 48 heures, alors que cela se produisait auparavant en une semaine. Il a noté qu’une telle situation profite aux spéculateurs qui saisissent l’occasion pour augmenter les prix des produits alimentaires de large consommation. Boulenouar a appelé les commerçants à éviter la spéculation qui, selon ses termes, est un comportement qui s’inscrit en porte-à-faux avec la morale.

«Dans ce genre de situations, nous devons être solidaires», a-t-il insisté. Le conférencier a rappelé les dispositions prises par le ministère du Commerce lors d’une réunion à laquelle l’ANCA a pris part. Il a relevé l’importance de respecter les règles d’hygiène au niveau des commerces, soulignant l’obligation du port des gants pour les boulangers et les employés des restaurants et des cafétérias. «Cette épreuve renseigne sur l’importance d’une économie diversifiée qui ne dépend pas des importations. Il faut savoir qu’on importe annuellement de la Chine pour 8 milliards de DA de produits», a-t-il confié, non sans appeler les industriels à augmenter leur production de 10 à 20% en vue de satisfaire les besoins en conserves, café, huile, lait et ses dérivés. Présent à la conférence, le président de l’Association de protection du consommateur, Zaki Ahriz, a appelé les citoyens à faire preuve de solidarité durant cette période difficile. De son côté, le président de la commission nationale des distributeurs de viandes, Merouane El Khayer, a indiqué que les professionnels ont une quantité suffisante. «La quantité de viande destinée pour la consommation pendant le ramadhan est déjà disponible depuis deux mois», a-t-il noté, précisant que la situation demeurera stable dans le cas où il n’y aura pas de fermeture des marchés de bétail. Merouane El Khayer propose de renforcer le contrôle vétérinaire et sanitaire au niveau des marchés de bétail, des abattoirs et des boucheries.

Kamélia Hadjib