Produits alimentaires : Rush sur les magasins

Depuis quelques jours, les citoyens se ruent vers les grandes surfaces, magasins et autres commerces, pour acheter des denrées alimentaires.

Ils s’empressent de remplir les couffins de toutes sortes de produits : riz, farine, semoule, conserves…

Au niveau du centre commercial d’El Mohammadia, des clients s’activent. «Beaucoup veulent se procurer du gel antibactérien, du savon liquide et autres produits désinfectants», affirme un vendeur de cosmétiques. Le marché de gros des produits alimentaires de Semmar connaît une grande affluence des commerçants des différentes communes d’Alger et des wilayas limitrophes, a fait savoir l'un d'entre eux. Un grossiste assure que les stocks alimentaires sont disponibles «même si les commandes de nos clients ont légèrement augmenté». A Jolie-Vue (Kouba), un autre marché de gros de produits alimentaires, les choses se déroulent tout à fait normalement et dans une atmosphère calme. «Le rythme de nos ventes n’a pas changé et la marchandise est disponible», explique le commerçant. Riz, huile et sucre sont disponibles et il n'y a pas de pénurie. Hamid Fellah, un gérant d’une supérette aux Tamaris (Mohammadia) explique qu’il a dû passer deux commandes en trois jours pour approvisionner son magasin en raison du rush durant les derniers jours. «Les clients ont pris connaissance de la fermeture des grandes surfaces, ce qui a créé la panique, car les gens confondaient entre centres commerciaux et petits espaces commerciaux», explique-t-il. «Il faut que les clients restent rationnels dans les achats de denrées alimentaires», explique Hamid, «car si le rythme des achats s’accélère, on aura une rupture des stocks», soutient-il. Cette affluence massive n'est pas sans conséquence et les rayons sont parfois vides, en particulier ceux des pâtes et des conserves. «Le fait de voir les rayons vides conduit les gens à penser qu'il y a une pénurie et c’est cela qui provoque la psychose», dit-il. Hier, le président de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens, El Hadj Tahar Boulenouar, a rassuré quant à la disponibilité des produits alimentaires de première nécessité pour six mois à un an, «ce qui ne justifie pas l'afflux des citoyens pour l'approvisionnement en produits alimentaires au niveau des commerces».

Tahar Kaidi