Béchar : Les consignes appliquées

Plusieurs actions de prévention sont prises dont l’installation de la cellule de crise composée des corps constitués et des directions de la santé, de l’éducation, du commerce, de la jeunesse et les sports, du transport, des télécommunications et de la culture en vue de la mise en place d’un plan de prévention. Il y a aussi l’installation d’une permanence H24 et 7j/7 au niveau du cabinet du wali de Béchar en vue d'informer sur toute propagation éventuelle de cette pandémie et par conséquent d’intervenir en temps et lieux nécessaires. Des décisions sont prises pour la fermeture de toutes les salles de fêtes et de sport. L’aéroport de Béchar vient enfin d’être doté d’une caméra thermique. L’agence Sogral qui connaît un afflux important est sujette à des actions de désinfection quotidiennes. Les citoyens appliquent les conseils préconisés par les services de la santé : on porte des bavettes et des gants.

Ramdane Bezza