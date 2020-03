Tamanrasset : Mesures préventives drastiques

Une batterie de mesures préventives rigoureuses a été prise au niveau des points de voyage et de transit de passagers à travers le territoire de la wilaya de Tamanrasset, dans le cadre de la prévention contre le coronavirus (covid-19), a indiqué hier la direction locale de la Santé et de la Population (DSP). «Ces mesures consistent, entre autres, en la mobilisation d’un dispositif médical au niveau des aéroports de Tamanrasset, In-Salah et In-Guezzam, qui ont été dotés de caméras thermiques, et des postes frontaliers terrestres d’In-Guezzam et Tin-Zaouatine où des équipes médicales ont aussi été mobilisées», a déclaré la directrice locale de la Santé Ifrane Samira. A ces actions, s’ajoutent la mobilisation des structures médicales pour l’isolement et la bonne prise en charge d’éventuels cas contaminés, dont une vingtaine de lits au niveau de l’hôpital «Mère-Enfant», et de 60 lits au niveau du nouvel hôpital psychiatrique (non encore mis en service) et six autres lits à l’hôpital d’In-Salah et autant d’autres de réanimation au niveau de la même structure, selon cette source.