Tramways : Cital procède à des mesures exceptionnelles de désinfection

Le groupe Cital a pris des mesures exceptionnelles pour le nettoyage «systématique et approfondi» des rames de tramway dans le cadre des mesures préventives pour lutter contre toute éventualité de contamination au Covid-19, a indiqué hier un communiqué de l'entreprise. Afin d’assurer le bon fonctionnement des transports par tramway en Algérie sur les villes d’Alger, Oran, Constantine, Sidi Bel-Abbès, Ouargla et Sétif, le groupe CITAL a «pris des mesures exceptionnelles pour le nettoyage systématique et approfondi» des rames de tramway dans le cadre des mesures préventives pour lutter contre toute éventualité de contamination au Covid-19, a ajouté la même source. Ces opérations de désinfection des rames de tramway effectuées quotidiennement dans toutes les rames du réseau algérien ont été initiées par l'entreprise, en collaboration avec les autorités locales de chaque wilaya, a précisé le communiqué.

Ainsi, toutes les parties du tramway en contact avec les mains des passagers sont systématiquement désinfectées avec un produit spécial (un puissant détergent désinfectant, bactéricide, fongicide, neutralisant et biodégradable), fait savoir l'entreprise.

«Limiter la contagion et veiller au respect des consignes annoncées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et nos autorités est au cœur de nos préoccupations, nous multiplions les mesures de précautions supplémentaires. Après avoir distribué des gels hydro-alcooliques à nos agents, il est essentiel de s'efforcer maintenant à désinfecter les rames plus régulièrement», souligne la présidente de CITAL, Mme Wahida Chaab, citée dans le communiqué.