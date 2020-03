Coronavirus: Suspension de la prière du vendredi et fermeture des mosquées sur l’ensemble du territoire national (Belmehdi)

Dans une déclaration à la télévision publique, le ministre des Affaires religieuses a fait savoir que la commission de la Fatwa avait tranché la question de l'accomplissement des prières dans les mosquées en décidant de"la suspension de la prière du vendredi et les prières collectives, et dela fermeture des mosquées et des lieux de culte à travers l'ensemble duterritoire national". "Il est impératif d'un point de vue religieux" de prendre les mesures susmentionnées en vue de préserver les vies des citoyens et "accompagnerles mesures fermes prises par l'Etat", a précisé la commission de la Fatwa.Cette mesure intervient à la lumière des développements préoccupants de la propagation du virus, et "en vue d'éviter à notre pays d'atteindre le degré de propagation de la pandémie enregistré dans d'autres pays", a ajouté le ministre, affirmant que cette mesure demeurera en vigueur jusqu'à cequ'Allah lève cette épreuve.La commission a décidé de "préserver le rite de l'appel à la prière",soulignant, à ce propos, la nécessité pour tous les citoyens d'observer les mesures prises dans ce sens. (APS)