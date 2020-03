Personnalités politiques : Appels au bon sens

Le Hirak se mettra-t-il, ce vendredi, en mode pause ? C’est en tout cas le souhait de beaucoup de citoyens appuyés par des appels de plus en plus pressants des partisans de ce mouvement populaire pacifique. C'est le cas de l’avocat Mostafa Bouchachi qui affirme que la «sagesse impose la suspension momentanée des marches afin de préserver la santé publique». «Il s’agit de la meilleure voie pour préserver le caractère civilisé du Hirak, tout en réfléchissant ensemble à des alternatives», a-t-il noté.

Hafid Derradji, de son côté, invite les citoyens à suspendre provisoirement toutes les marches et les rassemblements, et à transformer le mouvement en une «force efficace» qui contribue à «sensibiliser» les citoyens sur la gravité du virus et à «les aider moralement et financièrement à surmonter l'épreuve». De son côté, Saïd Sadi a écrit sur sa page facebook que «la raison prime la passion. Pour vivre libre, il faut être vivant». Le président du RCD, Mohcen Bellabas, estime que «faire prévaloir et prioriser la santé des Algériens sont de la responsabilité de tous». Sofiane Djilali estime que «ceux qui poussent» les Algériens à continuer à sortir dans la rue sont «totalement inconscients». «Il est impératif de protéger la santé des populations», a affirmé, à TSA, le président du Jil Jadid. Une idée partagée par le MSP, dont le bureau exécutif a apporté son soutien à l’arrêt temporaire des marches de vendredi et de mardi. «C’est une idée responsable et qui est de nature à renforcer la crédibilité de ceux qui luttent pour la liberté et rendra leur combat plus efficace», assure le MSP. L’ancien diplomate, Abdelaziz Rahabi, a plaidé à son tour pour la suspension temporaire des marches, et considère, dans une déclaration postée sur sa page facebook, qu’observer une pause s’impose comme un devoir national et patriotique devant la gravité de la situation.

S. A. M.