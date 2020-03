M. Djeridène au Forum d'El Moudjahid : «Des assises de la start-up et de la PME l’été prochain»

«Nous ne voulons pas vendre du rêve aux jeunes. Nous croyons avec conviction qu’il y a du génie et de l’innovation en chacun d’eux. Notre mission aujourd’hui est de mettre en place l’écosystème adéquat et les accompagner dans leurs projets», a indiqué, hier, le ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Économie de la connaissance, Yassine Djeridène, au Forum d'El Moudjahid.

Le ministre a mis l'accent sur l’impératif de la création d'un environnement se caractérisant par un cadre économique, juridique, financier et fiscal favorable au développement d'entreprises innovantes. Il a abordé la stratégie de développement des start-up, entravé par des blocages qui ont fait en sorte que l’Algérie soit très en retard en matière de création des entreprises.

M. Djeridène s’engage à concrétiser d’ici l’été prochain toutes les mesures décidées en faveur des start-up et des micro-entreprises.

Il annonce la tenue en juin prochain, si les conditions le permettent, d’assises nationales dédiées aux start-up et à l’innovation, qui regrouperont des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets mais aussi tous les intervenants, afin de trouver des réponses aux attentes de ces jeunes.

Le ministre insiste sur l’impérative intensification de la communication et de la concertation avec les acteurs de la société civile et les représentants des organisations professionnelles, à l’effet de promouvoir la micro-entreprise et les start-up dans l’objectif de donner un nouvel élan à l’économie nationale.

«C’est lors de ces assises que seront débattus la stratégie de développement des start up, le mode de leur financement, leur cadre juridique, réglementaire et fonctionnel et la définition même de la start-up», précise le ministre.

Lors de ces assises, seront aussi abordés les voies et moyens d'évaluer la performance des start-up et l'élaboration d'une feuille de route pour leur financement, en impliquant la Bourse et le capital investissement.

L'élaboration de mécanismes d'exonération fiscale quasi totale, en vue de permettre aux jeunes de contribuer efficacement à l'affranchissement de l'économie nationale de la dépendance aux hydrocarbures, sera également annoncée lors de ces rencontres.

L’ANSEJ connaîtra une nouvelle dynamique



La décision de rattachement de l’ANSEJ au ministère de la Micro-entreprise, en vue d’aider les jeunes porteurs de projets à lancer et développer leurs activités, a été aussi abordée par M. Djeridène.

Cette mesure permettra de sélectionner, de bien accompagner ces projets et de donner une nouvelle dynamique à ce mode de financement. «Ce dispositif n’a pas donné les résultats escomptés, car les projets étaient suivis individuellement et n’étaient pas intégrés dans un écosystème. Nous voulons brasser large et permettre à de nouveaux projets et à de nouvelles micro-entreprises d’être plus performantes», insiste, à ce titre, le ministre. Il signale que 98% du tissu économique allemand est constitué de PME, alors qu’en Algérie elles ne contribuent qu'à hauteur de 10 % à la fiscalité nationale.

M. Djeridène révèle que grâce à cette nouvelle formule, l’ANSEJ récupérera les anciens investissements et les réévaluera, indiquant que c’est le centre d’innovation qui définira les mécanismes de cette réévaluation. Pour le ministre, l’encouragement et la promotion des micro-entreprises et des start-up se feront à travers des challenges qui seront récompensés non pas par des cadeaux mais par l’attribution de marchés.

«Je sais que l’innovation existe en chacun de ces jeunes, mais seulement 10% vont jusqu'à réaliser leurs projets et à peine 1% vont jusqu’au bout de leur rêve», soutient-il. Le ministre souligne qu'aujourd’hui, «nous sommes incapables de donner avec exactitude le nombre de start-up, et il est urgent de mettre en place une première plateforme pour les répertorier et une seconde qui sera dédiée aux PMI pour connaître et identifier notre tissu industriel».



Vers la création d’un incubateur dans chaque université



Afin de parvenir à une plus grande complémentarité entre l’enseignement supérieur et les micro-entreprises et start-up, il est prévu la création d’instituts spécialisés de transfert de technologie ainsi que d’incubateur dans chaque université. Le ministre indiquera qu’il existe actuellement, outre 15 incubateurs privés, 5 incubateurs publics, et qu’il est attendu la création de six nouveaux projets. M. Djeridène signale, à cet effet, qu’il est totalement en phase avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, qui a, à de multiples reprises, plaidé en faveur de la création d’instituts spécialisés de transfert de technologie.

M. Djeridène explique qu’«un incubateur d'entreprises ou un accélérateur de start-up est une structure d'accompagnement de projets de création d'entreprise. L'incubateur peut apporter un appui en termes d'hébergement, de conseil et de financement, lors des premières étapes de la vie de l'entreprise». Pour ce qui est des instituts spécialisés, l’invité du Forum d’El Moudjahid a fait part de la création d’instituts de transfert technologique au niveau des grandes écoles supérieures, pour un meilleur encadrement de l’élite, tenant compte des spécificités et des orientations de chaque wilaya où se trouvent les écoles concernées. Ces instituts seront réalisés dans des domaines leaders, comme l’intelligence artificielle, le monde virtuel et dans le domaine de l’internet et de l’agriculture intelligente. La transformation des études de recherche dans le domaine agricole en des entreprises nouvelles, sous forme de start-up, et leur encadrement dans le cadre des incubateurs pour leur développement ont été également évoqués.

Abordant l’économie de la connaissance, le ministre affirme qu'elle repose directement sur la production, la diffusion et l'utilisation du savoir et de l'information. «L’Algérie produit cette économie de la connaissance, mais on l’exporte en brut, il faudrait commencer d’abord par revoir le statut du chercheur qui est considéré comme un simple fonctionnaire», relève-t-il.

A propos de l’apport du numérique dans le développement, M. Djeridène affirme que ce seront les start-up qui relèveront le défi de procéder à la digitalisation.

Farida Larbi