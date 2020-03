Oran : Nouveau chef de service régional de la Police des frontières

Un nouveau chef de service régional de la Police aux frontières (PAF), le commissaire divisionnaire Mohamed Zemmour, a été installé hier dans ses fonctions, en remplacement de Boukhalfa Saâd Karim, appelé à d'autres fonctions dans la wilaya de Constantine.

La cérémonie d'installation du nouveau chef de service régional de la PAF, qui s'est déroulée au niveau de l'unité du maintien de l'ordre 311, sise à Dar El-Beida, a été présidée par l'inspecteur régional de police, le contrôleur de police Ben Aïni Mustapha, en présence du wali d'Oran et des cadres des services de la sûreté de wilaya d'Oran et de la PAF, ainsi que d'autres corps.

L'inspecteur régional de police a, lors de son allocution d'ouverture de cette cérémonie, mis en exergue les efforts consentis par la police aux frontières dans ses missions au niveau des ports, des aéroports et des frontières terrestres du pays.

Il a également salué le sens du devoir de tous les éléments et leur coordination avec les différents services, particulièrement celui des douanes, dans leurs missions complémentaires, pour concrétiser les objectifs définis par les différentes hiérarchies.

Le commissaire divisionnaire Mohamed Zemmour occupait les mêmes fonctions dans la wilaya d'Ouargla. Il a également assumé plusieurs fonctions à la sûreté de wilaya d'Oran, puis à Boutlelis, comme chef de sûreté de daïra, avant d'être muté à Tlemcen, puis à Alger et Ouargla.

D'autre part, l'ancien chef de la brigade de la PAF de l'aéroport international «Ahmed-Ben-Bella» d'Oran, le contrôleur de police Ali Braika, admis dernièrement à la retraite, a été honoré, en cette occasion par l'inspecteur régional de police et le wali d'Oran.