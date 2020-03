Handicapés : La partie externe de l'implant cochléaire remboursée à 100%

Les parties externes de l'implant cochléaire ont été inscrites, en vertu d'une décision, sur la liste des appareils remboursés à 100% par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), a-t-on appris auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. «Dans le cadre de l'attachement de l'Etat à assurer une bonne prise en charge des handicapés auditifs en termes de pose d'implants cochléaires, notamment aux enfants, il a été décidé officiellement d'inscrire les parties externes de l'appareil auditif sur la liste des appareils remboursés à 100% par la CNAS», ajoute le communiqué. «Cette démarche sera applicable à partir du 1er avril prochain et englobera le remboursement des frais de remplacement ou de réparation d'un composant ou de plusieurs composants externes de l'appareil, et ce, après la date d'expiration de la garantie et de la validité de ces accessoires», souligne la même source. «La CNAS et la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ont signé une convention avec l'Office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) en février dernier visant à introduire les parties externes de l'appareil auditif dans la nomenclature générale de l'appareillage et des accessoires», conclut le document.