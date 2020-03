Mohamed Ouadjaout, ministre de l’éducation nationale : «Généraliser les mesures préventives»

Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, a affirmé, hier, que son département avait pris un nombre de mesures préventives visant à faire face à l’épidémie de coronavirus, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Le ministre a également annoncé des mesures urgentes pour réformer le système éducatif.

M. Ouadjaout qui s’exprimait sur les ondes de la Radio nationale, a souligné que le ministère a installé une cellule de veille chargée de généraliser et de mettre en œuvre les mesures préventives concernant le coronavirus.

Aussi, souligne le ministre, toutes les activités programmées nécessitant un rassemblement dans le cadre de la formation et de la coordination ont été reportées jusqu'à l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays.

Le ministre a souligné que les bulletins scolaires seront envoyés par voie postale et peuvent être consultés sur la plateforme numérique. Le ministère a recommandé à tous ceux qui interviennent au niveau de l'administration centrale, des directions et établissements de l'éducation à privilégier les nouvelles technologies de la communication dans tous leurs échanges professionnels et à activer et renforcer le système de soutien scolaire par internet.

Les enseignants et le personnel administratif sont en outre tenus de signaler tout cas suspect de coronavirus au directeur de l’établissement, avec l’obligation d’en informer dans l’immédiat les services sanitaires concernés. Le ministère appelle par ailleurs ses personnels à suivre les recommandations d’hygiène et de prévention telles que communiquées par le ministère de la Santé à l’ensemble de la population.



Des réformes urgentes pour un système éducatif cohérent et efficace



Le ministre a annoncé que son département a approuvé un nombre de mesures urgentes visant à construire un système éducatif cohérent et efficace dans le cadre d'une approche réfléchie pour réaliser un saut qualitatif dans le secteur.

Une approche basée, selon le ministre, sur une révision du système éducatif dans son volet pédagogique, à travers l’allègement progressif des programmes éducatifs ainsi que la réhabilitation des activités culturelles et sportives en coopération avec les départements ministériels concernés tels que le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le plan d'action du ministère comprend six grands axes à mettre en œuvre à moyen et long termes, lesquels englobent 38 objectifs déclinés sous forme de feuille de route renfermant 91 opérations exécutables au niveau de toutes les structures, des établissements et des organes du secteur dans le cadre de la résolution des dysfonctionnements dont pâtit le système éducatif qualitativement et quantitativement.

Pour M. Ouadjaout, le secteur de l'Education s'emploie à la mise en œuvre de ce plan selon des délais déterminés, citant à cet égard l'obligation de la scolarisation pendant le cycle fondamental, ajoutant que les efforts consentis visaient à la généralisation progressive de l'éducation préparatoire et à la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques et ce, en coordination avec les secteurs concernés.

L'urgence à l'horizon juin 2020 est l'élaboration de plans et fiches pédagogiques au profit des professeurs d'enseignement primaire, l'intégration des tablettes, la réalisation de la cohérence verticale et horizontale des programmes d'enseignement à travers l'actualisation des référentiels.



Généralisation progressive du manuel numérique



Abordant le manuel numérique qui s'inscrit dans le cadre de l'allègement du cartable, M. Ouadjaout a annoncé la généralisation «progressive» de cette expérience jusque-là appliquée au niveau de certains établissements pilotes.

Le ministère s'attelle, en outre, à la révision des contenus des manuels scolaires, notamment ceux de la 2e génération qui contiennent plusieurs erreurs, a-t-il dit, ajoutant que le principe d'égalité des chances sur lequel repose la performance de l'école, passe inéluctablement par l'adoption de nouveaux comportements en vue de trouver une solution aux dysfonctionnements.

Evoquant ses rencontres, du 20 au 12 mars courant, avec les représentants de 15 syndicats, le ministre a fait savoir qu'elles ont permis de traiter 69 préoccupations d'ordre pédagogique, professionnel et social et qu'elles ont été empreintes de sérénité, d'esprit de responsabilité et de sagesse.

Relevant également l'existence de dossiers communs entre les syndicats, en l'occurrence le statut des fonctionnaires, les œuvres sociales et la révision du système éducatif, M. Ouadjaout a souligné que son ministère a envoyé des réponses spécifiques, à titre officiel, à chaque partenaire suivant les préoccupations exprimées lors des rencontres bilatérales.

Salima Ettouahria