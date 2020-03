Lutte contre le Coronavirus, Le ministre de la Santé à la radio nationale : «Les cliniques privées seront sollicitées»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a assuré, hier, que le pays a «toutes les possibilités de riposte» pour faire face à la pandémie du coronavirus, et indiqué que le gouvernement a pris toutes les mesures conformément aux instructions du président de la République.

«Nous avons mis tous les dispositifs et les plans à tous les niveaux», a indiqué M. Benbouzid sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio algérienne, affirmant que des mesures ont été déjà prises et d’autres le seront en fonction de l’évolution de la situation durant les prochaines heures.

Il a soutenu que toutes les dispositions nécessaires ont été prises, insistant sur l’importance d’éviter la panique qui pourrait aggraver la situation. «Le deuxième risque après le coronavirus est la panique», a-t-il dit. «Nous avons des plans à tous les niveaux et nous nous préparons à toute situation. Il n'y a pas de mesures immédiates. Nous avons des mesures qui font face à toute évolution de la situation», a-t-il ajouté.

Il a relevé que son département suit de très près la situation. «J’ai les chiffres qui nous viennent de la cellule de veille, plus précisément du directeur général de l’Institut pasteur qui nous informe directement des cas positifs, indépendamment des cas soupçonnés», a-t-il affirmé.

Saluant la suspension de vols depuis et vers l’Europe, M. Benbouzid a souligné qu’il s’agit d’une mesure souveraine prise par le chef de l’Etat, inquiet de la santé de ses concitoyens.

«Cette mesure est salutaire, étant donné qu’elle nous a permis de renforcer le niveau de vigilance pour contenir la situation dans le pays», a-t-il estimé.

Il a déclaré que les mesures de confinement à Blida sont envisageables, même si «on n'en est pas encore là». «Nous avons espoir que la situation se stabilise» , a-t-il indiqué, tout en notant le fait que les pays ayant décrété le confinement ont obtenu des résultats extrêmement importants pour la vie des citoyens, sans omettre les répercussions sur l’économie.

A propos du rush sur l’acquisition des bavettes et du gel hydro-alcoolique, il considère que ceci n’est pas propre à l’Algérie. «Ce qui se passe actuellement n’est pas la traduction d’une défaillance du système de santé, même s’il n’a pas encore atteint son efficacité totale», a-t-il fait savoir, non sans rassurer la population quant à leur disponibilité.

«J’ai demandé à tous les hôpitaux d'évaluer les stocks et ils s'avèrent suffisants», a-t-il révélé, faisant part de l’existence d’un surplus à la Pharmacie centrale des hôpitaux, avant d’évoquer l’interdiction d’exportation des bavettes. «Nous avons fait cesser toute opération de transfert vers l’étranger des bavettes et nous avons même assisté certains fabricants pour qu’ils se mettent à en fabriquer», a indiqué M. Benbouzid.



Le Hirak constitue un grand risque de propagation



Pour assurer une meilleure riposte à la maladie, le ministre annonce la contribution des cliniques privées. «Le Premier ministre m’a instruit pour associer le secteur privé dans la riposte contre cette épidémie», a-t-il confié, ajoutant que certaines d'entre elles mettent à disposition toutes leurs structures. Il a aussi affirmé qu'il est extrêmement dangereux de continuer à organiser les regroupements, d’où la nécessité de les suspendre jusqu’à la disparition de la pandémie. A propos du Hirak, il indique que c'est un regroupement de milliers de personnes qui ne se connaissent pas et que le risque de propagation du coronavirus est dès lors grand. M. Benbouzid a relevé qu'il est «très dangereux scientifiquement» de poursuivre le mouvement populaire (Hirak), car il s'agit d'un regroupement favorable à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). «Au delà des revendications populaires que je respecte, le Hirak est avant tout un regroupement de personnes parmi lesquelles il pourrait y avoir des porteurs du coronavirus qui risquent de contaminer d'autres. Donc, scientifiquement, il est très dangereux de poursuivre le Hirak», a-t-il soutenu.

Il notera, à ce propos, que tout regroupement est désormais interdit. «Qui dit interdiction dit recours à la justice», a-t-il souligné, précisant que des textes de loi pourraient être élaborés à cet effet. «Cela a été fait dans certains pays qui ont imposé des amendes sur des regroupements de plus de cinq personnes», a-t-il noté. «Nous faisons appel à la raison et au patriotisme de tous les Algériens pour suspendre tout regroupement afin de réduire le risque du coronavirus et permettre aux services de santé de faire leur travail», a-t-il insisté. M. Benbouzid a salué les personnes qui agissent dans ce sens et invitent les manifestants à éviter d'investir la rue «provisoirement, le temps de se débarrasser de ce fléau qui est un réel danger», a-t-il souligné

Kamélia Hadjib