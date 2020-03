Installation de cellules de prévention à Illizi à Oran et à Ouargla

Une cellule de crise multisectorielle de prévention du coronavirus (Covid-19) a été installée dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris lundi des services de la wilaya.

La cellule regroupe les représentants de et des corps constitués, à l’instar de la Santé, le Commerce, l’Education, les Télécommunications, la Jeunesse et les Sports, la Culture, les Douanes et autres, a-t-on précisé. Le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, a donné des instructions aux membres de la cellule de crise afin de maintenir un niveau élevé de vigilance afin de prévenir tout risque de propagation de la maladie, et de veiller à la protection de la santé du citoyen. Parmi les mesures préventives préconisées, assurer une permanence H/24 et 7/7 jours, assurer un point focal au niveau du cabinet du wali, renforcer les capacités d’anticipation afin de prévenir la propagation du virus, en plus d’interdire les activités collectives (culturelles, sportives et de loisirs) et de veiller à la propreté et l’aseptisation des lieux de travail, a-t-on fait savoir.



Une cellule multisectorielle de crise a été installée par le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, pour le suivi de diverses mesures du dispositif de prévention contre le Coronavirus (Covid-19), a-t-on appris, lundi, auprès des services du cabinet du wali. En application aux directives du Président de la République visant à prendre toutes les mesures pour faire face au danger de la propagation du Coronavirus ainsi que la mise en œuvre des instructions du Premier ministre, du ministre de tutelle, le wali d’Oran a installé, dimanche soir, cette cellule de crise. Elle a pour mission de suivre les différentes mesures de prévention et de lutte de cette pandémie dans la wilaya.

A cette occasion, M. Abdelkader Djellaoui a appelé à élever le niveau de vigilance et à renforcer les capacités d'actions de prévention pour limiter la propagation du virus et organiser une large campagne d’information afin de sensibiliser les citoyens à prendre toutes les précautions nécessaires, selon la même source. Dans le même contexte, il a été décidé, à titre préventif et à partir de lundi, l’interdiction de toute activité drainant les foules sur l’ensemble du territoire de la wilaya. Par ailleurs, Abdelkader Djellaoui a exhorté les citoyens à respecter ces dispositions afin de préserver leur santé et celle des autres membres de la société, notant que des actions d’information seront lancées pour sensibiliser sur la nécessité de respecter les mesures préventives maximales par les citoyens pour éviter les risques de propagation de ce virus.



Une cellule de crise intersectorielle pour le suivi et la prévention contre la propagation du nouveau Coronavirus (COVID-19) a été installée à Ouargla, a-t-on appris lundi des services de wilaya.

L'installation de cette cellule de crise regroupant les représentants de différents secteurs concernés, dont les services de la Santé, les services de Sécurité, la Protection civile, la Justice, le Commerce, l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, l'Education, la Formation et l'Enseignement professionnels, la Jeunesse et les Sports, la Culture et autres, a été présidée dimanche par le chef de l'exécutif de wilaya, ont-ils précisé.

Cette cellule est chargée de mettre en place toutes les mesures d'hygiène et de prévention sanitaire en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19. Plusieurs organismes et institutions à Ouargla, à l'instar des services de santé de proximité et les associations locales, ont organisé des actions de sensibilisation sur les risques de propagation du coronavirus et les moyens de sa prévention.