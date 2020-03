Ghardaïa : Des associations lancent une action citoyenne de sensibilisation

Les responsables de différentes associations caritatives et religieuses de Ghardaïa ont lancé lundi une action citoyenne de sensibilisation et d’information autour des mesures à prendre pour se prémunir de la propagation de l’épidémie de coronavirus, durant les cérémonies de mariage collectif. Habituellement organisées durant les vacances de printemps, avec la présence d’invités de différentes wilayas et de touristes, ces mariages collectifs rassemblent souvent des centaines de personnes dans les différents ksour et localités de la wilaya, ce qui a incité les organisateurs à s’interroger sur les conduites à tenir : maintenir ces fêtes collectives ou les reporter. Afin de limiter la propagation du coronavirus, des membres d’associations religieuses d’El-Atteuf, Ghardaïa, Berriane Métlili et El-Menea ont décidé d’annuler carrément ces cérémonies, alors que d’autres ont appelé à restreindre ces mariages uniquement aux membres de la famille concernée par la fête. Dans une déclaration à l’APS, le wali de Ghardaïa, Boualem Amrani, a rassuré que toutes les dispositions de prise en charge et de diagnostic des cas de malades suspects ont été mises en place au niveau des deux aéroports de la wilaya (Ghardaïa et El-Menea), notamment les moyens pour le transport sécurisé des cas suspects, conformément aux normes internationales de surveillance et de suivi. Des unités d’isolement et de prise en charge des cas suspects ont été aménagées au niveau des quatre hôpitaux de la wilaya, a ajouté M. Amrani précisant que les voyageurs, le personnel navigant en provenance de l’étranger ou les transitaires ainsi que les voyageurs et personnels d’avions en escale technique sont «soumis à un contrôle médical rigoureux».